Сделано в Алматы

Бизнес Алматы: как это работает?

Что представят алматинские производители на открывающемся завтра в Астане конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана»?

За звание лучших на традиционном конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана» алматинцы поборются среди 144 компаний-победителей региональных отборочных этапов. Имена удостоившихся народного знака качества огласят в рамках III форума отечественных товаропроизводителей «Ұлы дала елі», который пройдет в столице с 28 по 30 июля.

Главная идея форума заключена в предоставлении возможности отечественным товаропроизводителям обсудить с заказчиками продукции вопросы улучшения качества, продвижения продукции, повышения прозрачности закупок, выхода на экспорт. С целью улучшения взаимодействия между производителями отечественного товара и их потребителями будут организованы встречи в формате «В2В». В рамках форума также пройдет выставка с участием 206 производственных компаний «Сделано в Казахстане». Всего 350 лучших компаний представят свою продукцию, посетителям удастся приобрести товар напрямую от производителя.

Номинация «Лучшие товары для населения»



Angelcher: доступная школьная форма

Бренд Angelcher – яркий пример трансформации швейного ателье в успешное предприятие с сетью собственных магазинов в Алматы и Астане. Марка признана одним из лидеров в сфере пошива школьной формы, мужских, подростковых, детских костюмов, спецодежды и униформы. Высокое качество при абсолютной доступности – главный ориентир в производстве.

– Из года в год мы получаем теплые отзывы о нашей продукции и пожелания клиентов. Это ложится в основу наших разработок. В этом году мы разработали множество новых моделей и улучшили прежние. Полностью обновлена линейка для мальчиков, увеличен выбор по размерам и росту. Теперь даже самые высокие или нестандартные дети без проблем смогут у нас одеться, – говорит директор компании Angelcher Артем Ангельхер. – Для предприятия очень важен социальный аспект. Мы стремимся предлагать школьную форму максимально доступной по цене, чтобы люди любого уровня дохода могли приобрести своим детям качественную и красивую школьную форму.



«Жетicу»: обувь для всех и спецназначения

Ключевая специализация компании «Жетicу» – производство обуви для военных. Самой прочной и исключительно из натуральных материалов. Уникальные модели способны выдержать критический температурный режим – от 70 градусов мороза до 100 градусов выше нуля по Цельсию. Подошва заливается в два слоя, а для стелек используется подклад камбрель, отлично впитывающий пот и преду­преждающий появление грибка. Впрочем, армейским ассортиментом обувная линейка «Жетicу» не ограничивается.

– Недавно мы запустили линию обуви для населения. Наш конкурент на отечественном рынке – китайские фабрики. Мы как профессионалы можем заверить, что среди всего завозимого в нашу страну товара практически нет натуральной кожи. Даже среди дорогой продукции. Мы уверены, что производство обуви в Казахстане можно поставить на должный уровень, – убежден глава компании «Жетicу» Канатбек Оспанов. – Нужно только, чтобы наш потребитель понял – отечественная обувь прослужит дольше и не навредит здоровью. Наши дизайнеры внимательно следят за тенденциями мировой моды, и это позволяет клиентам быть всегда в тренде.

Profi Moda: национальная униформа

Использование национальных мотивов в производстве специализированной одежды – особая фишка дизайн-бюро Profi Moda. 23 года успешной работы на рынке принесли ателье титул ведущего поставщика униформы в Казахстане. Марка Profi Moda представляет модные и современные фасоны для служащих всех отраслей, только фартуков насчитывается 98 моделей. Три года назад компания открыла экспорт в Россию.

– До нас в спецодежде и униформе никто не использовал национальные мотивы. Такую форму мы впервые стали шить много лет назад для специалистов, которые при посольствах знакомили гостей с казахской культурой и кухней. Сейчас эта тема очень актуальна. Мы готовим в этом стиле новую коллекцию для персонала казахстанских отелей, – сообщила генеральный директор Profi Moda Ирина Горшкова. – Стилизованные головные уборы, красивая вышивка – это сложная работа, требующая такта и сдержанности. Мы также разрабатываем модели детской униформы для различных популярных сегодня мастер-классов.

Номинация «Лучшие продовольственные товары»



«Бижан»: более 80 видов колбасных изделий и мясных деликатесов

Все они производятся заводом исключительно из собственного сырья. Продукцию компании «Бижан» казахстанцы покупают уже 19 лет. Ферма и современный убойный цех находятся в Кокшетау, а мясоперерабатывающий завод – в Алматы. «Бижан» – обладатель золотых медалей за отличное качество и соблюдение всех стандартов «Халал», а также дипломов участника международных выставок.

– Выпускать вареную колбасу может любой небольшой цех. Наш завод отличается производством национальных деликатесов высокого качества. Конские изделия «Бижан» пользуются популярностью даже в Москве. Сейчас мы заключили договор о поставке деликатесов в Санкт-Петербург, – отмечает генеральный директор МПЗ «Бижан» Хадиша Бижан. – Мало какое предприятие сможет похвастать выпуском сырокопченой продукции. Для этого необходимо специальное оборудование и знание технологии. Чтобы получить сырокопченое изделие высокого качества, необходимо его выдерживать в течение месяца. Наш завод также специализируется на производстве мясных изделий для детей. А это показатель качества сырья и уровня технологий.

«Цин-Каз»: томатный лидер в Центральной Азии

История ведущего предприятия на центральноазиатском рынке томатной продукции и консервированных овощей началась 19 лет назад – с открытия небольшого цеха. Сегодня «Цин-Каз» покрывает более 50 процентов казахстанского рынка и выпускает свыше 6000 тонн продукции в год.

– Мы постоянно расширяем ассортимент. Наша основная продукция – это томатная паста и кетчупы шести наименований. Также мы выпускаем овощные салаты, соевый соус. Сейчас работаем над рецептурой маринадов для шашлыка и ферментированного уксуса для заправки салатов, – рассказала управляющий директор «Цин-Каз» Алма Мукашева. – Мы стремимся к тому, чтобы наша продукция была вкусной и полезной. Из-за недостатка упаковки нам пришлось наладить собственное производство пластиковых бутылок для кетчупов. В сутки мы производит 7000 емкостей.

Tea House: казахстанско-индийские чайные традиции

Казахстанские предприниматели заключили договор с одним из крупнейших операторов в Индии 21 год назад. Партнеры отечественной компании осуществляли поставки чая в СССР еще с 50-х годов прошлого века. Так появилась компания Tea House. Сотрудничество переросло в создание собственного чаеразвесочного производства. Это позволило усилить контроль качества на всех этапах и оптимизировать логистику.

– На сегодняшний день Tea House – лидер по производству индийского чая на территории Казахстана. У нас две фабрики, которые выпускают чай шести торговых марок – «Ассам чай», «Симба», «Наурыз», «Индира», «Тенгри» и «Тамаша». Все они пользуются спросом как в Казахстане, так и в России, Беларуси, Монголии и Кыргызстане, – подчеркнул генеральный директор Tea House Станислав Якунин.

Номинация «Лучшие товары производственного назначения»

«СОЛО ЛТД»: приборы радиационного контроля

Научно-производственная компания «СОЛО ЛТД» разрабатывает и выпускает приборы радиационного контроля. Уже 26 лет продукция компании используется на предприятиях атомпрома, инспекциями по проверке радиационного и санитарно-эпидемиологического уровня.

– У нас уникальное предприятие. Мы единственные в стране, кто занят в сфере ядерного приборостроения. Наша продукция настолько ценится в странах ближнего зарубежья, что даже российские службы госпроверки взяли за основу измерения наши радоновые мониторы, – рассказал технический директор компании «СОЛО ЛТД» Владимир Абеленцев.

По его словам, преимущество «СОЛО ЛТД» в постоянном внедрении инноваций. Активная научная работа и обучение радиологов со всего Казахстана ведутся на постоянной основе. В настоящее время разрабатывается система мониторинга уровня экологии в городах и населенных пунктах. Данные о состоянии воздуха, воды и почвы с разных точек будут автоматически и круглосуточно поступать в приемный центр.

– Вся эта работа говорит о том, что наш труд нужен не только специализированным предприятиям, но и простым казахстанцам, – подчеркнул техдиректор компании.

Smart Pay: кассовый аппарат в смартфоне

Только за один год компания реализовала 30 000 единиц своей продукции. Smart POS – мобильное решение для приема платежей. Еще один продукт компании – Smart Online KKM – представляет собой кассовый аппарат в смартфоне. Все идеи и сервисы рождаются в парке инновационных технологий «Алатау».

В отличие от импортных POS-терминалов, стоимость которых в среднем стартует от 100 000 тенге, отечественный аналог обойдется в 10 раз дешевле.

– Мы считаем, что повсеместное внедрение Smart POS выведет Казахстан в мировые лидеры по использованию цифровых сервисов в экономике и поднимет собираемость налогов на 10-15 процентов. Продукция Smart Pay полностью соответствует Посланию Президента «Цифровой Казахстан», поэтому мы подали заявку на включение его в Программу цифровизации экономики страны, – говорит директор компании Smart Pay Олжас Кундакбаев. – В этом году благодаря поддержке агентства «Казах Инвест» мы планируем выйти на рынок Украины и России. На днях мы запустили сервис-площадку для электронного обмена документами podpishi.kz, позволяющую заключать сделки и подписывать документы в течение одной минуты с использованием электронной цифровой подписи, выданной в любом ЦОНе страны. Простота системы обеспечивает электронную подпись документов на любом смартфоне или компьютере.

iDC: «тревожная кнопка»

iDC – лидер казахстанского рынка по производству сенсорного оборудования. Интерактивные парты и доски для вузов и школ, решения для официальных мероприятий и торжеств, различные терминалы и прочее оборудование – все это разрабатывается и производится в Алматы.

– Приоритетное направление для нас – это сенсорное оборудование для сферы образования. Мы разработали решения для синхронного дистанционного обучения, ситуационных центров, электронных пропускных систем и многое другое, – отметил директор компании iDC Владимир Воробьев. – По заказу Департамента внутренних дел наша компания разработала «тревожную кнопку». В случае ЧС одним нажатием кнопки включается видеозвонок одновременно во все городские службы: полицию, департамент по ЧС, «скорую помощь» и другие. На сегодняшний день нашим сенсорным оборудованием пользуются ведущие казахстанские банки, электронное правительство e.gov.kz и крупнейшие торговые центры.

Аида МАМЕТОВА