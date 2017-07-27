Выгодно ли брать кредит

В этой статье мы рассмотрим возможности кредитования граждан в одном из популярных банков страны – Альфа-Банке

Лето – сезон отпусков и свадеб. И когда так хочется уехать на отдых за границу или уже пора сыграть свадьбу, те, кто не могут позволить себе накопить деньги к сроку, обращаются в банки за наличными. Сегодня получить кредит становится все проще, а желающих все больше. В данной статье мы рассмотрим возможности кредитования граждан в одном из популярных банков страны – Альфа-Банке.

Финансовый рынок Казахстана предлагает широкий выбор кредитования граждан. И все больше людей предпочитают решать свои финансовые вопросы через кредит. К примеру, в народе очень популярна «свадьба в кредит». Альфа-Банк – один из немногих банков, который предлагает ряд удобств и возможностей желающим получить заем.

Одним из преимуществ банка при выдаче займа являются быстрые сроки рассмотрения. В Альфа-Банке внедрена стратегия «2/15/1», т. е. две минуты на принятие предварительного решения, 15 минут на дополнительные проверки и подготовку документов к выдаче, одна минута на получение денег. Правда, в некоторых случаях скорость принятия решения может зависеть от особенностей заявки. Но большинство клиентов банка получают наличные без залога на любые цели в день подачи заявки.

Следующее и немаловажное преимущество – это низкая ставка вознаграждения. При выборе кредита мы советуем вам в первую очередь обратить внимание на процентную ставку и кредитную нагрузку, чтобы размер ежемесячного платежа не превышал 50% от вашего общего дохода. В Альфа-Банке номинальная ставка вознаграждения при беззалоговом займе составляет от 13,5% до 16% годовых.

При получении кредита вам также необходимо принять во внимание, что существует около 11 комиссий и иных платежей по займам и микрокредитам физических лиц, утвержденных Национальным банком Казахстана. В некоторых случаях комиссии могут быть связаны с маркетинговой стратегией и им могут быть присвоены иные формулировки. В Альфа-Банке комиссия за выдачу и организацию беззалогового займа отсутствует.

Также для вашего удобства в Альфа-Банке имеется выездной персональный менеджер, который по одному вашему звонку готов приехать и оформить для вас заявку на получение кредита. Вам нет необходимости куда-либо ехать, стоять в пробках, отпрашиваться с работы. Менеджер банка сам приедет к вам на работу и сделает все за вас. Вам останется лишь приехать за получением наличных и для подписания договоров в отделение банка. Выдача беззалоговых займов производится на дебетную карту, что создает удобства при пользовании кредитными средствами.

Подать заявку вы можете, позвонив следующим сотрудникам:

– Эльдияр Бейшеналиев 8-707-771-11-67,

– Марат Жакаев 8-707-590-92-92,

– Айдос Булгараев 8-778-888-48-33,

– Аслан Абылгазинов 8-702-500-03-45.

Требования к клиентам для получения кредита стандартные:

– возраст: от 21 года до 70 лет на момент окончания срока действия займа;

– отсутствие негативной кредитной истории.

В Альфа-Банке минимальный пакет документов. Для получения беззалогового кредита вам потребуется всего лишь документ, удостоверяющий личность, с ИИН. Банк может запросить дополнительные документы только при необходимости.

Сумма, которую вы можете получить в кредит в Альфа-Банке, составляет от 150 000 до 5 000 000 тенге для жителей городов Алматы, Астана, Атырау, Актау, Актобе. Для жителей остальных регионов максимальная сумма выдачи не более 3 000 000 тенге.

Но при рефинансировании во всех регионах сумма составляет до 5 000 000 тенге, кроме Павлодара. Для жителей данного региона сумма рефинансирования – до 3 000 000 тенге.

Погашать кредит так же легко, как и получить. Вы можете выбрать один из удобных для вас способов погашения кредита: банковские терминалы Альфа-Банка, более 30 000 пунктов приема платежей электронного терминала QIWI, 2500 отделений «Казпочты» и 15 000 терминалов «Касса24» по всему Казахстану.

Напомним, что Альфа-Банк работает в Казахстане уже более 20 лет и предлагает разные виды банковских услуг. Банк является частью банковской группы «Альфа-Групп» и представлен в пяти странах мира, таких как Казахстан, Россия, Беларусь, Украина и Нидерланды. Ежегодно банки проходят оценку на прочность рейтинговыми агентствами мирового уровня, такими как Fitch и S & P. Альфа-Банк, по оценкам данных агентств, входит в ТОП-3 среди банков РК.

Ряд преимуществ Альфа-Банка при выдаче займа позволяет клиентам получить кредит с максимальными удобствами. Таким образом, при правильном подходе и выборе кредит поможет вам решить многие ваши финансовые проблемы.