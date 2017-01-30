С высоты птичьего полета

Победители конкурса дрон-фотографии SkyPixel
Онлайн-сообщество SkyPixel, посвящённое аэровоздушной фото- и видеосъемке, показало работы победителей конкурса дрон-фотографии, пишет The Guardian. Лучшие снимки жюри отобрало из более чем 27 тысяч заявок, присланных участниками в этом году.
В числе призеров — Ханбин Ванг, запечатлевший караван в пустыне, китайский фотограф Ги Женг за фотографию рыбака, сделанную в провинции Фуцзянь, и Мауро Паглай — жюри отметило его работу «Зеленые волны», снятую беспилотником над полем в Италии. Все эти работы вы можете посмотреть в нашей фотогалерее
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