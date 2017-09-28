Стенка на стенку

Определены все полуфиналисты Кубка КФБ-2017

В полуфинале турнира 2 декабря встретятся команды Алматинской, Южно-Казахстанской, Мангистауской областей и Астаны.

В VIII сезоне турнира на Кубок Казахстанской федерации бокса завершились все четвертьфиналы. В группе «А» вперед вырвалась команда Алматинской области, обыграв сначала со счетом 6:4 карагандинцев, а затем с тем же счетом и самих хозяев ринга, боксеров Кызылординской области.

В Павлодаре, где выясняли отношения команды группы «С», южноказахстанцы сначала взяли верх над боксерами Акмолинской области со счетом 8:2, затем с преимуществом 7:3 выиграли встречу с павлодарцами. ЮКО представляют как перспективная молодежь, так и опытные боксеры.

В группе «D» в Актау уверенно лидировали хозяева – сборная Мангистауской области, которые сначала со счетом 7:3 обошли алматинцев, а потом выиграли у атыраусцев (9:1).

– На протяжении нескольких лет наша сборная команда была в числе призеров, выходила в полуфинал и финал. В прошлом году и 2012-м мы становились чемпионами – обладателями кубка. Поэтому в этом году мы обязательно должны дойти до финала. Ребята сделают все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь. По моему мнению, все спортсмены подготовились очень хорошо, показали свои волевые качества, – сказал в интервью порталу Lada.Kz старший тренер сборной команды Мангистауской области Адиль Басагараев.

В группе «В» в столице соревновались лишь две команды – Астаны и Жамбылской области. Две другие команды, Восточного и Западного Казахстана, в этом сезоне отказались от участия в Кубке. Команда Астаны с Ильясом Сулейменовым, Садриддином Ахмедовым, Азатом Махметовым и другими титулованными и яркими боксерами выиграла у жамбылцев – 6:4. Однако победу омрачил неприятный инцидент – тренер и боксер из столичной команды напали на рефери. Нарушителей дисквалифицируют. Кроме своей карьеры, они поставили под удар репутацию всей команды – в ближайшие дни бюро исполкома Казахстанской федерации бокса решит, кто и какое наказание понесет в связи с этим конфликтом.

Азат АЛТЫБАЕВ