А ну ка, бабушки

Три казахстанских «мушкетера» завоевали семь наград

На завершившемся в Таиланде чемпионате Азии по фехтованию среди ветеранов три казахстанских «мушкетера» завоевали семь наград разного достоинства.

Дважды в честь победы Латифы Асыкбаевой, самой возрастной участницы от нашей страны (ей 73 года), под сводами Дворца спорта, где проходили состязания, звучал гимн суверенной страны и ввысь взвивался бирюзовый флаг Казахстана. Представительница команды РК, выступавшая в личном зачете в возрастной группе 70+, не оставила шансов на победу своим сверстникам из других стран и стала обладательницей золотых медалей.

Кроме Латифы Асык­баевой честь Казахстана защищала также известная в прошлом фехтовальщица Жанат Тухтаева. Она выступала в возрастной категории тех, кому за шестьдесят. Жанат, как и старшая подруга по команде, завоевала две медали. Правда, серебряного отлива.

Бронзовую награду принесла в копилку страны Сауле Каймолдина. Но ей было трудно соперничать со спортсменами в возрасте 35–50 лет, потому что в составах отдельных команд выступали действующие атлеты. Да и в этой возрастной категории участвовало большое количество претендентов на медали. Но тем приятнее, что ей удалось подняться на пьедестал почета.

В программе состязаний были и командные соревнования. Согласно регламенту должны выступать три человека и их общий возраст не должен был быть ниже 120 лет. В сборной РК эта цифра составила 179! Проявив волю к победе, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство и выдержку, наши бабушки дважды поднимались на подиум. У них бронзовые награды в двух упражнениях – шпаге и рапире.

– Всего же, – рассказывает вице-президент Федерации фехтования Рушидин Кичиков, – за пальму первенства боролись посланцы сорока государств Азии. И наши спортсменки были, как всегда, на высоте. Ведь за их плечами крупные международные турниры и восемь чемпионатов мира. В активе есть даже медали, завоеванные на этих престижных соревнованиях.

Нам остается добавить, что Латифа Асыкбаева приходится матерью известного в республике киносценариста Тимура Жаксылыкова, являющегося автором таких лент, как «Жаужүрек мың бала», «Рэкетир», «Братья», «Дорога к матери».

Абай ИЛЬЯСОВ