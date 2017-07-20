Александр Мальцев: В Казахстане мы бессменные лидеры

Сегодня женский хоккейный клуб «Айсулу» является лидером национального чемпионата

В Алматы женский хоккей начал культивироваться с 1995 года. Городом клуб был сформирован в 2005 году. Сегодня женский хоккейный клуб «Айсулу» является лидером национального чемпионата. Рассказывает наставник алматинской команды Александр Мальцев.

– Прошедший сезон для нас был тяжелым, мы приняли участие во многих соревнованиях. Впервые квалификация проходила в Астане, могу сказать, это тоже определенный успех. В этом году мы стартовали с Олимпийской квалификацией. После Азиатских игр мы скатились с 7-го на 17-е место в мировом рейтинге, но за последние годы смогли вернуть свои позиции, так же со второго дивизиона вышли в первый. После 2011 года в «Айсулу» произошла смена поколений и наблюдался спад результата. Но сегодня в Казахстане мы бессменные лидеры, хотя команда из Астаны имеет намерения сместить нас с первого места. Подтверждением может послужить чемпионат РК, где в этом году мы завоевали золото, а они – серебро.

– Александр Иванович, что нужно сделать, чтобы смена поколений проходила безболезненно?

– Мы хотим создать свою школу и иметь одну базу. Сейчас Управление физической культуры и спорта хочет объединить школы и сделать все под одним началом для того, чтобы мы могли участвовать во всех вопросах, касающихся хоккея в Алматы. Мы упустили тот момент, когда потеряли массовость. А массовость имеет огромное значение в этом виде спорта. В США и Канаде хоккеем занимаются по 40 000 девушек. Массовость приносит и результат, все эти годы мы без массовости достигали неплохих результатов. Но это более сложный путь, боишься, как бы игроки ни получили травмы, иначе их некем будет заменить. Да и конкуренция подстегивает для достижения лучших результатов. У нас мало игрового времени, необходимо участвовать в международных соревнованиях. Хоккей развивается все время, вариться в своем соку сложно.

– Что команду ждет в предстоящем сезоне?

– Этот сезон стабилизировался в финансовом плане, уже провели сборы в Акбулаке и общую физическую подготовку. Мы примем участие в суперкубке, где поборемся с швейцарскими и немецкими командами, затем Евролига и чемпионат Казахстана. В ноябре пройдет Спартакиада народов, надеемся на победу. Календарь соревнований еще не утвердился, но самые основные события я перечислил.

Азат АЛТЫБАЕВ