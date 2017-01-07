Анна Гейт: «От нас медалей не ждали»

С четырьмя наградами различного достоинства вернулись домой из Москвы алматинские спортсмены

Это был традиционный предновогодний московский турнир по спортивной гимнастике, где разыгрывался Кубок олимпийского чемпиона Михаила Воронина. В нем приняли участие представители 24 государств. Всего 150 атлетов. В том числе и казахстанцы, которые были представлены на состязаниях только алматинскими спортсменами. Все они воспитанники СДЮШОР № 9. На этот раз задача стояла пробиться в финальную часть. Однако четверо из восьми участников не только пробились в основную сетку, но и завоевали медали различных достоинств. Даулет Нарметов сумел на «коне» стать первым. А его товарищ по команде Аким Мусаев, включенный в состав в самый последний момент из-за травмы основного члена сборной РК, завоевал две награды. Он был вторым на «коне» и показал третий результат в вольных упражнениях.

Не подкачали и девушки, которые также вернулись с медалями. Быстро прогрессирующая Мейрам Арайлым составила конкуренцию соперницам на брусьях. И судьи оценили ее выступление бронзовой наградой.

Рассказывает еще один призер соревнований Анна Гейт (на снимке):

– Это был очень представительный турнир, в котором участвовали победители многих международных соревнований, в том числе олимпийские чемпионы. Поэтому от нас медали не ждали. Но мы прыгнули выше головы и сумели показать достойный результат. В опорном прыжке мне удалось стать третьей.

– Этот успех не случаен, – сказала генеральный секретарь Федерации спортивной гимнастики Айгуль Биекенова.– Государство делает все возможное, чтобы спорт высших достижений ни в чем не нуждался. Чтобы тренироваться и показывать достойный результат, в Алматы построили прекрасный зал для занятий. А недавно благодаря компании «Самрук-Казына» приобрели гимнастическое оборудование. Женские снаряды – бревно, брусья и ковер мы установили в СДЮШОР № 9. Теперь Казахстан имеет возможность проводить здесь соревнования самого высокого уровня. В том числе и чемпионаты мира. Да и тренироваться спортсменам на таких снарядах одно удовольствие.

Остается добавить, что также новое оборудование получили и воспитанники алматинской академии имени олимпийской чемпионки Нелли Ким.

Абай ИЛЬЯСОВ

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