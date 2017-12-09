«Астана» пишет историю

«Астана» сотворила сенсацию

Выиграв в последнем туре группового этапа Лиги Европы на выезде у пражской «Славии» – 1:0, чемпион РК ФК «Астана» сотворила сенсацию: впервые в истории казахстанского футбола пробилась в весеннюю стадию плей-офф.

По сути, столичный клуб сделал невозможное возможным. До начала встречи мало кто отдавал предпочтение подопечным Станимира Стойлова. И тем приятнее, что казахстанская команда сломала стереотип негостевой команды. Это уже вторая победа на выезде. Напомним, что первая виктория была сотворена именно в этой групповой стадии. Тогда был повержен израильский «Макабби». Теперь вот «Славия», которой было достаточно сыграть вничью, чтобы пройти дальше. А «Астана» приехала именно за тремя очками. Ведь они отставали от своего основного оппонента на один балл. И правильная тактическая схема – быстрый выход из обороны в атаку, прессинг по всему полю привели к победе. Хотя начало осталось за чехами. Уже на третьей минуте вратарь «Астаны» Ненад Эрич встпуил в игру. Потом запомнились несколько угловых от Стоха. Он дважды пытался выполнить «сухой лист». В первом случае Жуниор Кабананга на ближней штанге подстраховал своего кипера. В другом моменте сам Эрич кончиками пальцев переправил мяч выше перекладины. Большими силами шли в атаку и гости. Они контролировали ситуацию и пытались быстрыми забросами мяча вперед организовывать что-то путное впереди. Но они опасности практически не таили. Под конец первого тайма голевым для «Астаны» стало выполнение стандарта. Штрафной на правом фланге заработал Марин Томасов. Последовал навес верхом. Мяч опускается перед Томашем Нецидом, который пришел помочь своей обороне. Снаряд попадает ему в ноги и отскакивает прямо на Марина Аничича, который спокойно отправляет его в сетку ворот. Сначала арбитр матча итальянец Давиде Масса не засчитал гол, но, посоветовавшись с боковым лайсменом, указал, что мяч надо вводить с центра – 1:0.

Едва начался второй тайм, как хозяева организовали выход один на один Томаша Нецида с Эричем. Форвард сблизился с вратарем «Астаны» и запустил мяч выше перекладины. Через пару минут Нецид опять проверил реакцию Ненада, послав снаряд головой в ворота. Голкипер столичной команды сумел отвести угрозу. И затяжная осада ворот «Астаны» началась именно с этого момента. Хозяева раз за разом пытались прорвать оборону казахстанской команды. И у них была пара моментов выровнять положение. Особенно запомнился удар головой вышедшего на замену голландца ван Бурена. Он «расстреливал» головой вратаря практически с трех метров. Эрич в последний момент сумел выставить руки и парировать удар. Защитники вынесли мяч подальше. Нужно отметить, что грамотно выстроенная линия обороны плюс хорошее взаимодействие, самоотверженность Юрия Логвиненко, Игоря Шитова, Дмитрия Шомко, Ивана Маевского и других игроков не позволяли хозяевам сравнять счет. При первой же возможности астанчане сами переходили в наступление. Особо это стало заметно после того, как вместо Томасова вышел Роман Муртазаев. Он имел пару моментов вывести на удар своих партнеров по атаке. Но защитники оба раза блокировали его подачи. Однако было и слабое звено в линии атаки у «Астаны». Очень медленно действовал Кабананга, который обычно терзал оборону любой команды и в этом групповом этапе стал автором трех забитых голов. Молчал и самый опасный форвард столичной команды Патрик Твумаси (4 гола). Запомнились лишь два его скоростных рывка. Не все у них получалось. Видимо, сказался двухнедельный перерыв без игровой практики. Но как бы то ни было, победителей не судят. «Астана», набрав 10 очков, опережает «Славию» (8 очков) и занимает второе место в группе. Это означает, что команда идет дальше, как и испанский «Вильярреал», занимающий первую строчку в группе.

Скоро мы узнаем очередного соперника чемпиона Казахстана по весенней стадии плей-офф. Достойное завершение сезона.

Али НУСИПЖАНОВ