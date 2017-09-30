«Астана» заработала очко

Во втором туре группового этапа Лиги Европы чемпион РК, проигрывая пражской «Славии» – 0:1, сумел уйти от поражения

Сам матч оставил двоякое впечатление от хозяев. То ли волнение вначале встречи, то ли действительно силен соперник, но «Астана» начала игру робко. И показалось, что соперник, который, говорили, по зубам, смотрелся на искусственном газоне более мастеровитым и более быстрым. Они и первыми забили. Очередной стандарт обернулся для казахстанской команды бедой. Если помните матч первого тура с испанским «Вильярреалом», там хозяева (3:1) два гола забили именно со штрафных. Следовал навес, и кто-нибудь из соперников головой переправлял мяч в сетку ворот. И в этот раз подопечные Станимира Стойлова наступили на те же грабли. Последовала передача в район одиннадцатиметровой отметки, и высокорослый камерунский легионер чешской команды Нгадеу-Нгаджуи головой на 18-й минуте открыл счет. Только после этого хозяева проснулись и стали чаще переходить на половину поля чехов. И их усилия были вознаграждены. Гол в раздевалку провел Марин Томасов.

Во втором тайме казахстанцы выглядели предпочтительнее. Если бы не вратарь Пржемысел Коварж, гости уехали бы ни с чем. Отметим и хорошую игру голкипера «Астаны» Ненада Эрича, который дважды спас от неминуемых голов. Счет на табло так и не поменялся – 1:1.

Как отметили статисты, «Астана» в еврокубках не проигрывает на своем поле с 21 августа 2014 года. Это 16 матчей (8 побед и 8 ничьих).

Лидирует в этой группе испанский «Вильярреал» (4 очка), который также во втором туре сыграл вничью с «Макабби» (Израиль) – 0:0. На втором месте «Славия» (4). По одному баллу в активе израильтян и казахстанцев.

Али НУСИПЖАНОВ