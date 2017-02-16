Балканский десант

Партнером Андрея Аршавина по атаке в легендарном алматинском клубе стал хорватский серб Иво Иличевич

Интересная футбольная судьба у этого спортсмена. Он имеет опыт выступления за молодежную и основную сборную Хорватии. Хотя свою спортивную карьеру он начал в молодежной школе ФК «Виктория» из немецкого города Ашаффенбург. В 2005 году Иво перешел в «Дармштадт 98», где стал постоянным игроком основного состава. Впоследствии Иличевич сыграл за клуб 44 матча и забил 8 голов. В 2006 году перешел в команду Бундеслиги «Бохум». После чего были аренды в «Гройтер» и «Кайзерслаутерн». В 2011 году стал игроком «Гамбурга», за который крайне неплохо выступал на протяжении пяти лет. Последней командой Иво был российский ФК «Анжи». Но там он не пробыл и года, хотя соглашение было рассчитано на три года. А недавно хорватский футболист подписал контракт с «Кайратом». Договор действует по схеме «2+1».

Как отметил новичок, в коллективе его приняли очень дружелюбно. Он познакомился практически со всеми игроками. Лестно отозвался об игре Бауыржана Исламхана. Выразил благодарность своему земляку Жарко Марковичу, который помог адаптироваться в новом коллективе. «Сделаю все, чтобы «Кайрат» в предстоящем сезоне стал чемпионом», – заявил хорватский футболист.

Напомним, что чуть раньше Иво Иличевича алматинский клуб пополнил другой опорник – Георгий Жуков, перешедший также из российской команды. Он выступал за «Урал». А ранее за столичную «Астану».

Столичная команда также активно работает в межсезонье. Недавно клуб подписал восходящую звезду сборной Албании Аздрен Лулаку.

Ему 28 лет. Родился в Косово. Из-за войны бежал вместе с родителями в Италию. Там и стал заниматься футболом. До 2012 года играл за команды низших лиг. Но после этого переехал в Румынию и выступал за «Газ Метан» и «КСМС Яссы». В текущем сезоне он был одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии. На его счету 16 забитых голов. В зимнее межсезонье Лулаку принял предложение ФК «Астаны» и стал игроком чемпиона Казахстана. Хотя им интересовались бухарестские «Стяуа» и «Динамо», польские «Легия» и «Лех», а также болгарский «Левски».

Аздрен Лулаку провел несколько матчей и за сборную Албании, за которую намерен выступать и в дальнейшем.

Еще одним новичком столичного клуба является член сборной Белоруссии Иван Маевский. Он перешел в команду из махачкалинского «Анжи».

Марат АЛИМОВ