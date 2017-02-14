Барс остановлен

ХК «Алматы» на своем льду провел сдвоенные матчи против атырауского «Бейбарыса»

После окончания Универсиады возобновился второй этап регулярного сезона чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд Высшей лиги. ХК «Алматы» на своем льду провел сдвоенные матчи против атырауского «Бейбарыса».

Нужно отметить, что эти встречи «горожане» проводили на основной арене Дворца спорта им. Балуана Шолака. В первой встрече счет открыли хозяева, когда при игре в большинстве нападающий Рамазан Алдамжаров великолепно завершил комбинацию своих партнеров. Гости по-настоящему заиграли во втором периоде и в итоге сравняли счет усилиями Владислава Щербатова. В начале заключительной двадцатиминутки начали кипеть страсти на льду, в ходе которых возникла потасовка между игроком «Алматы» Никитой Ковзаловым и хоккеистом «Бейбарыса» Владиславом Щербатовым. В этой дуэли победителем вышел представитель западноказахстанцев. Но это не сломило алматинцев, и в течение пяти минут они забросили две шайбы усилиями Александра Евграфова и Ильнара Мизбахова. Вдобавок в конце лучший игрок встречи – защитник хозяев Сергей Егоров поставил жирную точку в этой игре, отправив шайбу в пустые ворота. Итоговый счет 4:1 – победа за ХК «Алматы». Таким образом, «горожане» в этом матче прервали беспроигрышную серию действующего чемпиона страны.

Во второй игре гости предстали более собранным коллективом, заставив алматинцев часто нарушать правила. Так, в начале первого периода «горожане», заработав удаление, позволили открыть счет гостям, шайбу на свой счет записал экс-форвард «Барыса» Михаил Паньшин, затем все атаки хозяев на нет сводил голкипер гостей Микушин, а в конце матча западноказахстанцы установили окончательный результат, забросив вторую победную шайбу в ворота алматинцев, автором которой стал Андрей Спиридонов. Итоговый счет 0:2 – победа ХК «Бейбарыс».

По окончании первой встречи своими комментариями поделился нападающий «Алматы» Виталий Тимошенко:

– Тяжелая победа была, готовились серьезно к сопернику, разобрали их игру и выполняли тренерскую установку. Приятно играть на основной арене, лед очень хороший.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Евгения ГАЛЕНКОВСКОГО