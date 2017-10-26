Баталии на паркете

Чемпионат Казахстана по футзалу среди юношей не старше 17 лет

В Алматы завершились финальные игры чемпионата Казахстана по футзалу среди юношей не старше 17 лет из групп подготовки резерва команд-мастеров.

В финальном раунде участвовали четыре сильнейшие команды, определившиеся по результатам первого раунда, состоявшегося в Рудном. Золотые медали победителям, юношам СДЮШОР № 7 из Шымкента (тренер – Евгений Халатов), вручил президент Ассоциации футзала Казахстана Лев Ким. Шымкентцы одержали три победы подряд. В матче с рудненским «Аятом» у южан хет-триком отметился их форвард Жасканат Турганбек. Он же и стал лучшим бомбардиром турнира, записав на свой счет пять голов. Вторыми финишировали юноши алматинского «Кайрата», сыгравшие вничью (2:2) в последнем матче со сверстниками из «Актобе». Кроме этого в активе кайратовцев победа (1:0) над «Аятом» и проигрыш в упорной борьбе шымкентцам со счетом 3:4. Бронза досталась резервистам МФК «Аят» (Рудный). Квартет сильнейших замкнули футзалисты МФК «Актобе».

А в пятницу в своем стартовом матче сезона-2017/18 в рамках чемпионата Республики Казахстан по футзалу действующий чемпион РК алматинский «Кайрат» будет принимать на домашнем паркете кокшетауский «Окжетпес». В стартовавшем чемпионате страны участвуют семь команд. Наиболее титулованным из них является АФК «Кайрат», побеждавший в чемпионатах Казахстана 14 раз подряд!

Михаил ЧЕКУРОВ, Алматы