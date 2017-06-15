Бег в ночи

Алматинцев ждут на старте ночного горного забега Home Credit Tun Run – 2017

На V ночной забег по пересеченной местности, который пройдет 24 июня, приглашает любителей бега общественное объединение «Экстремальная атлетика». Трасса юбилейного Tun Run будет пролегать по «Японской дороге» в Большом Алматинском ущелье. Дистанция – 14 км с набором высоты 600 м по грунтовой дороге. Старт – в 21.00 от поляны «Три медведя» в ущелье Аю-Сай, на седьмом км – разворот. Трасса будет промаркирована светодиодными фонарями.

Диапазон возрастных категорий в этом году расширен: 18–29, 30–39, 40–49 лет, 50+. Победители и призеры во всех возрастных группах получат призы, медали и грамоты. Каждый финишер, уложившийся в контрольное время, – памятную медаль. Обязательное условие – наличие налобного фонарика.

– Популярность Tun Run из года в год все выше, а конкуренция жестче. В этот раз мы ожидаем на старте свыше 500 участников. Каждому из них мы гарантируем незабываемые эмоции, – говорит директор соревнований Тимур Артюхин. – Потому что каждый найдет в забеге что-то свое – серьезную борьбу за призовые места или просто ночную тренировку в горах с единомышленниками.

Регистрацию необходимо пройти до 21 июня на сайте tunrun.kz. Выдача стартовых пакетов – 22 июня с 13.00 до 21.00 в кафе Pita Green (пр. Абая, 17, уг. ул. Пушкина).

Стартовый взнос: 4000 тенге.

Трансфер – 2000 тенге в обе стороны (сбор перед гостиницей Astana на пересечении ул. Сатпаева и Байтурсынова).

В субботу, 17 июня, для участников пройдет открытая тренировка по маршруту забега. Сбор в 9.00 в Большом Алматинском ущелье у поляны «Три медведя».

Контакты: +7-705-222-40-12.

Марина ПЕСТРЯКОВА