Бег во имя добра

Более 13 тысяч человек приняли участие в благотворительном VI «Алматы Марафоне»

Крупнейшее событие в любительском спорте Центральной Азии – VI международный марафон «Смелость быть первым» – объединило 23 апреля участников из 38 стран. Одни спортсмены улучшили свои предыдущие результаты, сотни людей впервые попробовали свои силы на дистанциях 10, 21,1 и 42,2 км. Для юных атлетов от 10 до 14 лет прошел детский забег на 3 км. Более 80 компаний выставили команды для участия в корпоративной эстафете – экиден (42,2 км). Однако миссия «Алматы Марафона» общая для всех и важнее рекордов и личных амбиций.

На церемонии открытия перед Парком Первого Президента РК участников приветствовали председатель попечительского совета фонда «Смелость быть первым» Галимжан Есенов и олимпийский чемпион Александр Винокуров. Стартовый залп грандиозному празднику спорта и добра дал аким Алматы Бауыржан Байбек.

– «Алматы Марафон» с каждым годом набирает обороты. Мы не только занимаемся спортом, но и помогаем детям, – сказал глава города. – В рамках программы «Спорттық Алматы» в городе проводится более 1000 мероприятий. Сегодня свыше

500 000 алматинцев занимаются спортом. Как отметил Глава государства, только здоровая нация может быть конкурентоспособной.

Почетное право открыть забег досталось впервые введенной категории «элита» – 15 атлетам из Казахстана, России, Кыргызстана, и Великобритании, показывающим лучшие результаты на дистанции 42,2 км. В группу лучших, пожалуй, было бы справедливо включить и особенных спортсменов, решившихся на полный марафон. Сильные духом, как никто другой, понимают детей, ради которых раз в год перекрывают дороги.

Алматинский хендбайкер Максим Виноградов преодолел королевскую дистанцию уже во второй раз. Специальная коляска для «бега» появилась у Максима буквально в канун прошлогоднего марафона. Деньги на хендбайк собрали друзья – всем миром, через соцсети. Его результат – 4:25.40. Улучшить время не удалось, но спортивный интерес, признается парень, на его старте не главное.

Еще одни супергерои марафона – простые алматинские любители Абат Естенов и Максим Макаревич, пробежавшие главные дистанции в образах мульт-

персонажей ради детей. Бэтмен и человек-паук исполнили мечту 9-летнего Батырхана, лишенного возможности ходить. Под руки с любимыми героями мальчик пересек финишные 200 метров, получив именной стартовый номер и первую в жизни медаль.

Абсолютными чемпионами VI «Алматы Марафона» – победителями на дистанции 42,2 км – стали мастер спорта России по спортивному ориентированию Николай Григоров (02:30.08) и участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро по спортивной ходьбе алматинка Полина Репина (03:06.11). Приз за первое место – 350 000 тенге, второе – 250 000, третье – 200 000.

Марина ПЕСТРЯКОВА