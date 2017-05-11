Бегущие в степи

Home Credit Tengri Ultra – 2017

Под Алматы прошел крупнейший в Центральной Азии забег по бездорожью Home Credit Tengri Ultra – 2017/

Любителей бега по пересеченной местности из Алматы, регионов республики, а также ближнего и дальнего зарубежья – всего около 1000 участников из 27 стран – собрал III международный ультрамарафон Tengri Ultra. Спортивный лагерь по традиции был разбит в урочище Тамгалы-Тас, на побережье реки Или. Соревнования с рекордным числом участников прошли на дистанциях 15, 35 и 70 км. Спринтовый маршрут разрешалось преодолеть и скандинавской ходьбой. Впервые финишеры каждой из дистанций смогли заработать квалификационные очки для участия в чемпионате мира во Франции.

Экстремальному формату гонки подыграли капризы природы в ночь перед стартом. Однако проливной дождь с порывистым ветром только подогрели азарт участников, преодолевавших маршрут с набором высоты до 1500 метров. Больше половины участников на дистанции 70 км, осложненной скалистыми каньонами и песчаными барханами, составили иностранные атлеты. Абсолютными победителями бездорожного ультрамарафона стали чемпион России по скайраннингу Юрий Штанков с результатом 06:37.30 и его соотечественница Куннэй Захарова – 09:48.17. Ценные призы и наградные медали были разыграны на всех дистанциях в возрастных категориях 18–35 лет, 36–50, 51–60 и 61+. Самой возрастной участницей «Марафона Великой степи» стала 80-летняя алматинка Альфия Лекерова. Пенсионерка преодолела 15 км скандинавской ходьбой за 2 часа 46 минут.

Более 40 волонтеров помогали участникам с регистрацией и «подзаправкой» на пунктах питания. К слову, для атлетов было заготовлено 6000 литров питьевой воды, 250 кг бананов и 50 кг сухофруктов.

Культурной программой Tengri Ultra стал фестиваль ударных этнических инструментов «Дангыра-2017».

– «Марафон Великой степи» имеет все шансы стать благотворительным при наличии достаточной спонсорской поддержки, – отметил представитель оргкомитета Tengri Ultra, ОО «Экстремальная атлетика» Александр Габченко. – Это распространенная практика в мире, она близка нам по духу. Мы делаем все возможное для комфорта участников и гостей в отношении сервиса, но для благотворительной миссии финансовых возможностей, к сожалению, пока недостаточно.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото предоставлено оргкомитетом