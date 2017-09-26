Билет в Японию

Женская сборная РК по волейболу будет представлена на чемпионате мира в стране Восходящего солнца в следующем году

Это стало известно после того, как в Алматы собрались представители пяти стран Азии и разыграли две путевки на мировой мундиаль. Соперницы были очень сильные. Достаточно назвать сборную Китая, привезшую в Алматы весь тот состав, который в прошлом году завоевал золотые награды Олимпиады в Рио. И с ними соперничать команде Вячеслава Шапрана было очень тяжело. Оно так и вышло. Наши девушки уступили на старте отбора китаянкам – 0:3. Но бороться с другими оппонентками можно было. И казахстанские девушки, честь им и хвала, сумели победить со счетом 3:1 команду Австралии, затем с таким же счетом очень сильную дружину китайского Тайпея. И все зависело от последнего дня соревнований, где лидеры китаянки играли по сути со своими земляками, волейболистками Тайпея, которые при удачном раскладе сохраняли шанс поехать в Японию. Но чемпионки олимпийских игр хладнокровно погасили пыл соперниц. А наши девушки легко разобрались в представительницами Фиджи – 3:0 и, заняв в своей группе второе место, обеспечили поездку в Японию. Сей факт становится четвертым в истории женского волейбола страны.

Адиль СУАНКУЛОВ