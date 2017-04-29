Били в яблочко

В Алматы завершились четвертые молодежные игры Казахстана по пулевой стрельбе

В соревнованиях приняли участие около 130 спортсменов из 10 областей.

По итогам баталий абсолютными чемпионами с большим отрывом стали спорт­смены из Алматы, набравшие 2128 очков. На вторую строчку поднялась сборная Южно-Казахстанской области с 1649 очками, и тройку сильнейших замкнули атлеты Павлодарской области с 893 очками в копилке.

По окончании соревнований своими комментариями поделилась одна из победительниц этих игр Дарья Калинина.

– Соревнования были сложными, нужно было полностью выкладываться, потому что соперники очень сильные. Я мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Азии. В сегодняшних соревнованиях я стала обладательницей золота в нескольких упражнениях. У меня нет никакого секрета успеха, просто необходимо больше тренироваться, нужно нарабатывать опыт, вот и все, – подытожила Дарья Калинина.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ