Блеск мирового футбола

Эстафета Кубка мира по футболу

Алматы во второй раз за последние восемь лет попал в число 50 городов стран мира, через которые пролегает маршрут эстафеты Кубка мира по футболу.

Прибытие делегации ФИФА с кубком мира ожидается в Алматы 4 февраля. Специальный самолет доставит главную футбольную реликвию из пакистанского Лахора. Всего сутки кубок будет представлен для обозрения и фотосессии с любителями самой массовой игры человечества. Затем эстафету примет столица соседнего Кыргызстана.

Но подготовительная работа к приему золотого кубка мира уже началась. По сложившейся традиции эту акцию проводит компания «Кока-кола», она является официальным спонсором чемпионатов мира по футболу, и поэтому ФИФА дает им право на проведение акций мирового уровня с использованием кубка мира.

На прошедшей в Алматы пресс-конференции по этому поводу легендарный футболист, президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков отметил:

– Эта акция – большой праздник для любителей футбола. Начиная с 2006 года федерация вместе с компанией «Кока-кола» проводит самые массовые детско-юношеские турниры по футболу в Казахстане. В них приняло участие более миллиона школьников со всего Казахстана. Помимо этого, детям была предоставлена возможность поучаствовать в международных турнирах. За массовость Казахстан был отмечен специальными грамотами УЕФА. Данная акция дает возможность нашим болельщикам стать частью мирового футбола.

Как было заявлено представителями компании, в Казахстане будет разыгрываться специальная лотерея, посвященная мировому чемпионату по футболу, и счастливчики получат возможность посетить игры футбольных грандов в России.

Юлия НИКОЛАЕВА

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