Боксёры – лучшие

Казахстанская федерация бокса признана лучшей спортивной федерацией Казахстана по итогам минувшего года

Награду исполнительному директору КФБ Бекжану Бектенову на заседании расширенной коллегии Министерства культуры и спорта вручил Арыстанбек Мухамедиулы.

Ранее Казахстанская федерация бокса получила такое же звание по версии Международной ассоциации бокса и по версии Азиатской конфедерации бокса. Таким образом, федерация празднует тройной успех – как лучшая в мире, лучшая на континенте и лучшая в Казахстане.

В целом, подводя итоги года, министр культуры и спорта отметил выдающиеся успехи наших спортсменов на Олимпиаде в Рио – боксеры завоевали там золото, два серебра и две бронзы, заняв четвертое общекомандное место. В числе приоритетов в области спорта Мухамедиулы назвал реформу финансирования. Инициированный Национальным олимпийским комитетом законопроект предусматривает государственное финансирование по видам спорта в зависимости от реальных успехов и перспектив – для этого будет внедрена специальная система оценок, которая учитывает все, начиная от олимпийских медалей по тому или иному виду и заканчивая числом детей, которые тренируются в ДЮСШ. До настоящего времени система финансирования была не столь прозрачной и в значительной мере зависела от предпочтений должностных лиц, которые распределяли средства. Законопроект, предусматривающий реформу, сейчас рассматривают в Мажилисе.

Абай КЕЛЕСОВ