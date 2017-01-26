Болеем за наших

«Вечерка» знакомит болельщиков Игр с фаворитами казахстанской сборной, от которых ждут побед и медалей

Три дня отделяют Алматы от старта XXVIII Всемирной зимней Универсиады. «Вечерка» знакомит болельщиков Игр с фаворитами казахстанской сборной, от которых ждут побед и медалей.

Универсиада-2017, по оценке Меж­дународной федерации студенческого спорта FISU, должна стать крупнейшим соревнованием за всю историю проведения зимних Студенческих игр. Об этом говорит рекордное количество стран-участниц – 60 государств, что уже принципиально отличает алматинскую Универсиаду от всех ей предшествовавших. На первенстве среди более 2000 молодых атлетов от 17 до 28 лет будут разыграны 85 комплектов медалей в 12 видах спорта. Это лыжные гонки, горнолыжный спорт, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, сноуборд, фристайл, шорт-трек и керлинг. В борьбе за награды сойдутся чемпионы и призеры юношеских Олимпийских игр, победители и призеры юниорских чемпионатов мира, чемпионы зимних универсиад и более 20 победителей и призеров этапов кубков мира.

Честь Казахстана на домашней Универсиаде будет защищать 171 спорт­смен, из которых 51 атлет представит Алматы в десяти дисциплинах. Казахстанская делегация по количеству спортсменов уступает только России – 223 атлета. За нами следует китайская сборная, в составе которой выступят 119 атлетов. Делегация из Поднебесной, к слову, прибыла в Алматы одной из первых. В составе первой группы китайских спортсменов прилетели мужская и женская сборные по хоккею и участники соревнований по горнолыжному спорту. Также в числе первых делегатов столица Игр встретила команду Японии, которая выставит 110 атлетов для участия во всех дисциплинах программы, кроме биатлона и фристайла.

Отдельным стимулом к победе для молодых спортсменов станет материальный. Призовые выплаты, сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, для казахстанских чемпионов и призеров составят: за первое место – 4,9 миллиона тенге, за второе – 3,3 миллиона тенге и за третье – 1,6 миллиона тенге. Аналогичные суммы премиальных ждут тренеров победителей и призеров Игр.

Спортсмены, от которых казахстанцы ждут побед на зимней Универсиаде

Денис Тен. Фигурное катание

Алматинский фигурист, чемпион VII зимних Азиатских игр 2011 года, пятикратный чемпион Казахстана, 23-летний Денис Тен в числе самых ожидаемых призеров предстоящей Универсиады. Денис первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший бронзовую медаль зимних Олимпийских игр. Это случилось в Сочи в 2014 году. За год до этого Тен принес стране серебряную награду чемпионата мира по фигурному катанию. В 2015-м на первенстве планеты он стал третьим, в том же году второе место наш фигурист-одиночник завоевал на чемпионате четырех континентов. Также в копилке алматинца – награды высшей пробы многочисленных турниров, организованных под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). В рейтинге данной организации Денис Тен занимает на сегодняшний день 7-ю позицию.

В мужском фигурном катании честь Казахстана также будут защищать Абзал Ракимгалиев и Артур Панихин. В женской программе выступят Айза Мамбекова, Жансая Адыханова и Вероника Шевелева.

Галина Вишневская. Биатлон

За Вишневской прочно закрепился титул главной олимпийской надежды казахстанского биатлона, большие ставки делают эксперты на восходящую звезду и на домашней Универсиаде. Перспективная 22-летняя спортсменка из Семипалатинска покоряет одну вершину за другой. На юношеской Олимпиаде в 2012 году Галина завоевала серебро в спринте на 6 км и бронзу в гонке преследования на 7,5 км. Несколько недель назад наша биатлонистка стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). До этого на домашнем Кубке по лыжным гонкам и первенстве республики по биатлону Галина Вишневская показала лучшее выступление в гонке преследования.

Следом еще один серьезный старт – зимние Азиатские игры в японском Саппоро.

Роман Креч. Конькобежный спорт

Фаворитом команды по конькобежному спорту признан спортсмен из Петропавловска Роман Креч, ставший 7-м на Олимпиаде в Сочи. Лучшей разминкой перед домашней Универсиадой для Креча стала сенсационная победа в дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира сезона-2016/17. В ноябре прошлого года в китайском Харбине наш конькобежец с результатом 35,07 секунды обошел действующего обладателя кубка и рекордсмена на данной дистанции Павла Кулижникова из России. Третьим тогда стал голландец Кай Фербай. На счету атлета также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира среди юниоров. Всего в конькобежной программе Универсиады казахстанская делегация будет представлена двадцатью спортсменами.

Екатерина Айдова. Конькобежный спорт

В женском зачете поборется за медали Универсиады рекордсменка Казахстана из Караганды на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров Екатерина Айдова. В числе главных на сегодняшний день достижений участницы Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи – победа на юниорском чемпионате мира в 2010 году в забеге на 500 метров, годом позже Айдова принесла Казахстану на первенстве планеты серебро.

Абзал Ажгалиев. Шорт-трек

24-летний Абзал Ажгалиев возглавляет рейтинг атлетов, выступающих на Универсиаде-2017 в шорт-треке. В ноябре прошлого года шорт-трекист из Уральска принес первую в истории Казахстана золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Солт-Лейк-Сити (США). Наш спортсмен победил на дистанции 500 метров. На Олимпийских играх в Сочи Ажгалиев выступал в эстафете на 5000 метров, команда совсем немного недотянула до пьедестала – 5-е место. На Универсиаде от Казахстана будут представлены 11 шорт-трекистов.

Юлия Галышева. Фристайл

В тандеме с Рейхардом надежды на медали Универсиады-2017 во фристайле возлагают на его землячку 24-летнюю Юлию Галышеву, специализирующуюся на могуле. Она является чемпионкой предыдущей Всемирной зимней Универсиады в испанской Гранаде, победительницей белой Азиады 2011 года в двух дисциплинах. В активе Галышевой – две золотые медали юниорского чемпионата мира и столько же бронзовых наград взрослого первенства планеты. Всего во фристайле Казахстан представят на Универсиаде 14 атлетов.

Галия Нургалиева. Хоккей с шайбой

Хоккейные матчи – одни из самых зрелищных и ожидаемых стартов на предстоящей Универсиаде. Увидят болельщики на льду и женскую сборную Казахстана, ставшую шестой в столице Студенческих игр испанской Гранаде в 2015 году. На домашней арене, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака, команда и тренерский штаб твердо намерены взять призовое место. Ведущий игрок хоккейного клуба «Айсулу» Галия Нургалиева призналась, что команда к старту готова и уверена в своих силах, но спортсменкам нужна будет и поддержка зрителей. Нургалиева была признана лучшим игроком встречи с Великобританией. Это был заключительный матч второго отборочного турнира к Олимпиаде-2018.

Дмитрий Рейхард. Фристайл

Сочинская олимпиада 2014 года для фристайлиста из Усть-Каменогорска была третьей по счету и пока что самой успешной в карьере – попал в топ-5 сильнейших. 28-летний Рейхард – громкое имя в мировом мужском фристайле, и это подтверждает победа казахстанца на этапе Кубка мира в США в канун алматинской Универсиады. Дебютировал в роли чемпиона аналогичного турнира Дмитрий Рейхард в 2008 году.

Билеты

Напомним, что билеты на соревновательную программу XXVIII Всемирной зимней Универсиады можно приобрести в официальном тикет-офисе Игр в ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289), кассах Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака, КазГосЦирка, Дворца Республики и сети магазинов «Меломан». Онлайн-продажи осуществляются на сайтах kassir.kz, ticketon.kz, bilet.meloman.kz. Стоимость билетов на соревнования – от 300 тенге. Телефон единого call-центра продажи билетов 346-63-46.

Марина ПЕСТРЯКОВА