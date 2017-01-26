26 января 2017 Спорт 10-26.01.2017 124

Болеем за наших

«Вечерка» знакомит болельщиков Игр с фаворитами казахстанской сборной, от которых ждут побед и медалей

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Три дня отделяют Алматы от старта XXVIII Всемирной зимней Универсиады. «Вечерка» знакомит болельщиков Игр с фаворитами казахстанской сборной, от которых ждут побед и медалей.

Универсиада-2017, по оценке Меж­дународной федерации студенческого спорта FISU, должна стать крупнейшим соревнованием за всю историю проведения зимних Студенческих игр. Об этом говорит рекордное количество стран-участниц – 60 государств, что уже принципиально отличает алматинскую Универсиаду от всех ей предшествовавших. На первенстве среди более 2000 молодых атлетов от 17 до 28 лет будут разыграны 85 комплектов медалей в 12 видах спорта. Это лыжные гонки, горнолыжный спорт, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, сноуборд, фристайл, шорт-трек и керлинг. В борьбе за награды сойдутся чемпионы и призеры юношеских Олимпийских игр, победители и призеры юниорских чемпионатов мира, чемпионы зимних универсиад и более 20 победителей и призеров этапов кубков мира.
Честь Казахстана на домашней Универсиаде будет защищать 171 спорт­смен, из которых 51 атлет представит Алматы в десяти дисциплинах. Казахстанская делегация по количеству спортсменов уступает только России – 223 атлета. За нами следует китайская сборная, в составе которой выступят 119 атлетов. Делегация из Поднебесной, к слову, прибыла в Алматы одной из первых. В составе первой группы китайских спортсменов прилетели мужская и женская сборные по хоккею и участники соревнований по горнолыжному спорту. Также в числе первых делегатов столица Игр встретила команду Японии, которая выставит 110 атлетов для участия во всех дисциплинах программы, кроме биатлона и фристайла.
Отдельным стимулом к победе для молодых спортсменов станет материальный. Призовые выплаты, сообщили в Министерстве культуры и спорта РК, для казахстанских чемпионов и призеров составят: за первое место – 4,9 миллиона тенге, за второе – 3,3 миллиона тенге и за третье – 1,6 миллиона тенге. Аналогичные суммы премиальных ждут тренеров победителей и призеров Игр.

Спортсмены, от которых казахстанцы ждут побед на зимней Универсиаде

29 Денис Тен

Денис Тен. Фигурное катание
Алматинский фигурист, чемпион VII зимних Азиатских игр 2011 года, пятикратный чемпион Казахстана, 23-летний Денис Тен в числе самых ожидаемых призеров предстоящей Универсиады. Денис первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший бронзовую медаль зимних Олимпийских игр. Это случилось в Сочи в 2014 году. За год до этого Тен принес стране серебряную награду чемпионата мира по фигурному катанию. В 2015-м на первенстве планеты он стал третьим, в том же году второе место наш фигурист-одиночник завоевал на чемпионате четырех континентов. Также в копилке алматинца – награды высшей пробы многочисленных турниров, организованных под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). В рейтинге данной организации Денис Тен занимает на сегодняшний день 7-ю позицию.
В мужском фигурном катании честь Казахстана также будут защищать Абзал Ракимгалиев и Артур Панихин. В женской программе выступят Айза Мамбекова, Жансая Адыханова и Вероника Шевелева.

29 Галина Вишневская

Галина Вишневская. Биатлон
За Вишневской прочно закрепился титул главной олимпийской надежды казахстанского биатлона, большие ставки делают эксперты на восходящую звезду и на домашней Универсиаде. Перспективная 22-летняя спортсменка из Семипалатинска покоряет одну вершину за другой. На юношеской Олимпиаде в 2012 году Галина завоевала серебро в спринте на 6 км и бронзу в гонке преследования на 7,5 км. Несколько недель назад наша биатлонистка стала четвертой в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). До этого на домашнем Кубке по лыжным гонкам и первенстве республики по биатлону Галина Вишневская показала лучшее выступление в гонке преследования.
Следом еще один серьезный старт – зимние Азиатские игры в японском Саппоро.

29 Роман Креч

Роман Креч. Конькобежный спорт
Фаворитом команды по конькобежному спорту признан спортсмен из Петропавловска Роман Креч, ставший 7-м на Олимпиаде в Сочи. Лучшей разминкой перед домашней Универсиадой для Креча стала сенсационная победа в дистанции 500 метров на первом этапе Кубка мира сезона-2016/17. В ноябре прошлого года в китайском Харбине наш конькобежец с результатом 35,07 секунды обошел действующего обладателя кубка и рекордсмена на данной дистанции Павла Кулижникова из России. Третьим тогда стал голландец Кай Фербай. На счету атлета также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира среди юниоров. Всего в конькобежной программе Универсиады казахстанская делегация будет представлена двадцатью спортсменами.

29 Екатерина Айдова

Екатерина Айдова. Конькобежный спорт
В женском зачете поборется за медали Универсиады рекордсменка Казахстана из Караганды на дистанциях 500, 1000 и 1500 метров Екатерина Айдова. В числе главных на сегодняшний день достижений участницы Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи – победа на юниорском чемпионате мира в 2010 году в забеге на 500 метров, годом позже Айдова принесла Казахстану на первенстве планеты серебро.
Абзал Ажгалиев. Шорт-трек
24-летний Абзал Ажгалиев возглавляет рейтинг атлетов, выступающих на Универсиаде-2017 в шорт-треке. В ноябре прошлого года шорт-трекист из Уральска принес первую в истории Казахстана золотую медаль этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Солт-Лейк-Сити (США). Наш спортсмен победил на дистанции 500 метров. На Олимпийских играх в Сочи Ажгалиев выступал в эстафете на 5000 метров, команда совсем немного недотянула до пьедестала – 5-е место. На Универсиаде от Казахстана будут представлены 11 шорт-трекистов.

29 Юлия Галышева

Юлия Галышева. Фристайл
В тандеме с Рейхардом надежды на медали Универсиады-2017 во фристайле возлагают на его землячку 24-летнюю Юлию Галышеву, специализирующуюся на могуле. Она является чемпионкой предыдущей Всемирной зимней Универсиады в испанской Гранаде, победительницей белой Азиады 2011 года в двух дисциплинах. В активе Галышевой – две золотые медали юниорского чемпионата мира и столько же бронзовых наград взрослого первенства планеты. Всего во фристайле Казахстан представят на Универсиаде 14 атлетов.

29 Галия Нургалиева

Галия Нургалиева. Хоккей с шайбой
Хоккейные матчи – одни из самых зрелищных и ожидаемых стартов на предстоящей Универсиаде. Увидят болельщики на льду и женскую сборную Казахстана, ставшую шестой в столице Студенческих игр испанской Гранаде в 2015 году. На домашней арене, во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака, команда и тренерский штаб твердо намерены взять призовое место. Ведущий игрок хоккейного клуба «Айсулу» Галия Нургалиева призналась, что команда к старту готова и уверена в своих силах, но спортсменкам нужна будет и поддержка зрителей. Нургалиева была признана лучшим игроком встречи с Великобританией. Это был заключительный матч второго отборочного турнира к Олимпиаде-2018.

29 Дмитрий Рейхард

Дмитрий Рейхард. Фристайл
Сочинская олимпиада 2014 года для фристайлиста из Усть-Каменогорска была третьей по счету и пока что самой успешной в карьере – попал в топ-5 сильнейших. 28-летний Рейхард – громкое имя в мировом мужском фристайле, и это подтверждает победа казахстанца на этапе Кубка мира в США в канун алматинской Универсиады. Дебютировал в роли чемпиона аналогичного турнира Дмитрий Рейхард в 2008 году.

Билеты
Напомним, что билеты на соревновательную программу XXVIII Всемирной зимней Универсиады можно приобрести в официальном тикет-офисе Игр в ТРЦ Mega Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 289), кассах Дворца спорта и культуры имени Б. Шолака, КазГосЦирка, Дворца Республики и сети магазинов «Меломан». Онлайн-продажи осуществляются на сайтах kassir.kz, ticketon.kz, bilet.meloman.kz. Стоимость билетов на соревнования – от 300 тенге. Телефон единого call-центра продажи билетов 346-63-46.

Марина ПЕСТРЯКОВА