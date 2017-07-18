Борьба за большой приз

Сборная Казахстана с яркой победой завершила второй этап мирового Гран-при по волейболу

Последний день турнира для сборной Казахстана оказался успешным. Победа над Хорватией позволила нашим игрокам набрать важные три очка.

Матч сборная Казахстана начала весьма уверенно и убедительно. Тому подтверждение – итоги первого сета, который казахстанки завершили с преимуществом в три очка – 25:22. Второй сет закончился с таким же счетом, но только в пользу хорваток. В последующих партиях наши показали настоящую борьбу. Нельзя не отметить и поддержку болельщиков, которые заряжали спортсменок на борьбу. Впрочем, дальше команда Вячеслава Шапрана была неудержима, взяв третий и четвертый сеты – 25:20 и 25:15 соответственно.

Радмила Береснева, капитан сборной Казахстана:

– Я очень рада нашей победе в мировом Гран-при над молодой и талантливой сборной Хорватии. Но, увидите, в следующем году они значительно прибавят, и это будет уже совсем другая команда, с которой будет сложно играть всем.

Победа над Хорватией принесла сборной Казахстана три очка и позволила выйти на 10-е место во второй группе. Теперь сборная Казахстана по волейболу отправится в Южную Корею, где с 21 по 23 июля сыграет на третьем этапе мирового Гран-при. Соперницами казахстанских волейболисток станут команды Южной Кореи, Колумбии и Польши.

Саманта Фабрис, капитан сборной Хорватии:

– Конечно, мы разочарованы. Моментами мы играли неплохо, но этого оказалось недостаточно, чтобы добиться результата. Но мы знаем, над чем нужно поработать и какие аспекты игры улучшить. Я вижу у нашей команды большой потенциал, и если мы будем упорно работать, то результат обязательно придет.

Победителем алматинского этапа Гран-при стала сборная Германии, набравшая 9 очков, у Колумбии – 6 очков, у Казахстана – 3, а у Хорватии – 0 очков.

Азат АЛТЫБАЕВ