Борьбу на экспорт

Об этом заявил президент Международной федерации қазақ күресi Канат Бозумбаев, отвечая на вопрос журналиста ortcom.kz.

Национальную борьбу қазақ күресi могут включить в олимпийскую программу.

– Включение қазақ күресi в состав олимпийских видов спорта возможно, но пока труднодостижимо. Конечно, это было бы венцом признания нашего национального вида спорта. Но мы работаем в этом направлении. Включение қазақ күресi в состав олимпийской программы возможно через создание за рубежом достаточно большого количества национальных федераций, через объединение истинных любителей этого вида единоборства. Нужно найти заинтересованных людей, провести работу с ними. Продумать подготовку тренеров, материальную сторону этого вопроса. В целом необходимо показать, что наша борьба – это красивый, эффектный, зрелищный и интересный вид спорта, который по достоинству может соперничать с другими видами единоборства на мировой арене, – сказал Канат Бозумбаев.

Отметим, что сегодня в Астане прошел учреди­тельный конгресс Международной федерации қазақ күресi, в котором приняли учас­тие делегаты из 36 стран. Пред­ставители Ав­стра­лии, Ганы, Канады, Новой Зеландии, Уругвая, Германии и многих других стран проявили инициативу развивать қазақ күресi на своей территории. Тогда как в Монголии, Грузии, Китае и России хотят улучшить работу уже функционирующих федераций. Среди участников конгресса были именитые спортсмены и тренеры. Такие как серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, а также победитель турнира «Алем барысы» Брайсон Ведаль Оскар Рене (Куба), личный тренер олимпийского чемпиона Лукаша Крпалек Лойер Джаромир (Чехия) и многие другие.

Тем временем и в самом Казахстане набирает популярность қазақ күресi. Если в 2010 году количество занимающихся нацио­нальной борьбой достигало порядка 30 тысяч человек, то в 2016 году – уже более 100 тысяч человек. Такие данные на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций озвучил президент Федерации қазақ күресi Казахстана Арман Шураев.

Бахыт АМАНОВ