Браво, «Астана»!

Капитан велокоманды Astana Pro Team Алексей Луценко – четырехкратный чемпион международной гонки «Тур Алматы»

Юбилейная профессиональная шоссейная велогонка, категория которой выросла до престижной отметки 2.1, впервые прошла в статусе многодневки. Новый уровень, формат и маршрут «Тура Алматы – 2017», непростые погодные условия стали вызовом для оргкомитета, с которым, по оценке UCI, Алматы справился на отлично. Оправданы и надежды болельщиков: домашний тур, прошедший в рамках программы «Рухани жаңғыру», выиграли гонщики Astana Pro Team.

Капитан «Астаны» Алексей Луценко стал лучшим в первый день, преодолев 171,2 км «городского круга» с результатом 3:49:52. Следом за Алексеем Луценко с отставанием на 19 секунд финиш пересек французский спортсмен Реми ди Грегори, на третьем месте – представитель Ирана Мирсамад Пур Сейед Голакхур (3:50:13). По итогам городского этапа Луценко также победил в номинациях «Генеральная классификация» и «Лучший казаxстанский гонщик».

Самый сложный этап – с горным отрезком – ждал участников во второй соревновательный день. Дистанция протянулась от «Халык Арены» по ВОАД и проспекту Аль-Фараби до спортивного комплекса «Медеу». Лучшее время на вертикальных километрах – 3:58:01 – показал серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро датский гонщик Якоб Фульсанг. Следом одновременно пришли его напарник Луценко и швейцарец Колин Крис Стусси.



Первую строчку итогового зачета «Тура Алматы – 2017» с общим результатом 07:47:43 занял Алексей Луценко. На втором месте – представитель Франции Реми Дигрегорио. Бронзу взял победитель второго дня Якоб Фульсанг. Хозяев велогонки и болельщиков поздравил с победой аким города Бауыржан Байбек.

– Мы проводим «Тур Алматы» в пятый раз и рады тому, что соревнования получили статус международной многодневной велогонки. Это позволяет нам принимать именитые команды, в этом году – 20 команд из 17 стран. Огромное событие не только для Алматы, но и для всего Казахстана, – сказал Бауыржан Байбек. – «Тур Алматы» – это бренд Казахстана, бренд нашего мегаполиса. Такие международные спортивные мероприятия дают возможность более широко представить возможности города, в котором развитию велоспорта уделяется большое внимание. Поздравляю нашу команду Astana Pro Team, созданную по инициативе Главы государства. Ваша победа радует всех казахстанцев.

Четырехкратный чемпион «Тура Алматы» в свою очередь признался, что победа, красиво закрывшая сезон, стоила ему и всей команде немалых сил и нервов.

– Было тяжело, но мы хорошо поработали и справились с задачей. Спасибо ребятам, – прокомментировал Луценко. – Стратегия была в том, что под конец гонки инициативу возьмет на себя Якоб, поскольку в горах он лучший, а я буду контролировать ситуацию за 5 км до финиша. Дотерпел до «Медеу», молодец.

Марина ПЕСТРЯКОВА

Фото Кайрата КОНУСПАЕВА