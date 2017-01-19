Британцы нацелены на медали

Великобритания отправляет на Универсиаду-2017 в Алматы 71 спортсмена.

Британские атлеты примут участие в 10 дисциплинах: фристайл, горнолыжный спорт, керлинг (м., ж.), фигурное катание, хоккей с шайбой (м., ж.), шорт-трек, могул, лыжные гонки, слоупстайл и сноуборд. Представители делегации надеются на результативную игру своей сборной по керлингу, как мужской, так и женской команды, показавшей отличные результаты на предыдущих соревнованиях.

По словам заместителя главы делегации Великобритании Викки Кэмпбел, у спортсменов идет активный период тренировок. Например, мужская команда по хоккею с шайбой прошла свое первое важное испытание на льду только год назад, но за это время они провели многочисленные тренировки и мастер-классы, чтобы лучше подготовиться к Универсиаде-2017.

Также г-жа Кэмпбел особо отметила, что спортсменам Туманного Альбиона по силам завоевать высшие награды в керлинге.

– Мы надеемся, что спортсмены возьмут медали в керлинге, потому что у нас есть хорошие результаты в этом виде спорта на последних универсиадах. Женская сборная завоевала золото в Эрзуруме в 2011 году, мужчины взяли серебро в Трентино в 2013-м и бронзу в Гранаде в 2015-м. В любом случае, каждая страна имеет свои сильные стороны, и мы ждем интересной и честной конкуренции, – подчеркнула она.

Стоить отметить, что члены делегации королевства посетили Казахстан еще в сентябре 2016 года.

– Нам очень понравился Алматы, у вас дружелюбные и открытые люди. Со своей стороны мы ожидаем хорошо организованные, интересные игры, которые помогут нам найти новых друзей, – сказала г-жа Кэмпбел.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ