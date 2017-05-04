Бронза в утешение

Футзальный клуб «Кайрат» стал бронзовым призером

Футзальный клуб «Кайрат» стал бронзовым призером турнира Финала четырех Кубка УЕФА, завершившегося в минувшие выходные в Алматы.

Напомним, за почетный трофей боролись четыре команды: «Кайрат» (Казахстан), «Югра» (Россия), «Интер» (Испания) и «Спортинг» (Португалия).

Турнир открылся с полуфинальных игр, и первыми на паркет вышли команды «Югра» и «Спортинг». Победу в этой встрече со счетом 2:1 одержали спортсмены из Португалии, вышедшие тем самым в финал.

Затем под оглушительный рев болельщиков, а их собралось не меньше 10 тысяч зрителей, вышли главные фавориты турнира – команды «Кайрат» и «Интер», чью игру специалисты ознаменовали досрочным финалом. Особый интерес подогревал к этой встрече тот факт, что в составе испанской команды выступает на данный момент лучший игрок мира – португалец Рикардиньо.

Уже на пятой минуте алматинцы открыли счет, когда с передачи Игиты новичок «Кайрата» Кабреува ударом с носка расстрелял ворота соперника. Но три минуты спустя «Интер» сравнял счет, и сделал это некто иной, как Рикардиньо. Этот гол не сломил алматинцев, и буквально несколько минут спустя в блестящей контратаке с передачи Дугласа Игор переправил мяч в дальний угол.

Начало второй половины осталось за гостями, и в одной из атак они заработали пенальти, который четко реализовал Рикардиньо.

Развязка игры наступила за полторы минуты до окончанияи встречи, испанцы заработали угловой, и после изящной подачи неугомонного Рикардиньо капитан «Интера» Ортис, сыграв на опережение, переправил мяч в ворота. Тут же наставник «Кайрата» взял тайм-аут, и по его окончании алматинцы устроили настоящий штурм на ворота соперника, но удары Нуньеса и Игиты прошли мимо. Финальный свисток зафиксировал победу «Интера» со счетом 3:2. Тем самым испанцы стали вторыми финалистами турнира.

После дня отдыха состоялись матчи за третье место и финал. Первыми на паркет вышли неудачники полуфиналов – «Кайрат» и «Югра», которые оспаривали третье место этого престижного турнира. Уже на второй минуте россияне повели в счете, и сделал это Владислав Шаяхметов, но на девятой минуте венгерский легионер «Кайрата» Золтон Дрот сравнял счет. На 14-й минуте вновь номинальные гости вышли вперед благодаря голу бразильца Кайо, но две минуты спустя алматинцы восстановили равновесие из-за автогола соперника. Во втором тайме качели продолжились, и нападающий Дмитрий Лысков забил третий мяч в составе «Югры». В ответ хозяева ответили голом иранского легионера Хоссейна Тайеби. На 32-й минуте алматинцы повели в счете, когда бразильский нападающий «Кайрата» Кабреува изящно пяткой переправил мяч в ворота. Тут же россияне взвинтили темп, и им удалось сравнять счет. Сделал это Эдера Лима. За две минуты до окончания встречи «Кайрат» и вовсе забил пятый мяч после великолепной трехходовки Кабреува – Алешандре – Диваней, последний оказался на ударной позиции и расстрелял ворота россиян. Казалось, уже победа в кармане алматинцев, как «холодным душем» стал гол «Югры» за 20 секунд до окончания встречи. Счет стал 5:5, и была назначена серия послематчевых пенальти. На радость местных болельщиков, точнее пробили хозяева и завоевали бронзовые награды турнира. Затем состоялся финал, где «Интер» со счетом 7:0 крупно переиграл «Спортинг» и в четвертый раз в своей истории завоевал Кубок УЕФА.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Никиты БАСОВА