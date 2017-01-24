Бруна Моура: «Когда поеду на Универсиаду, хочу попробовать алматинские яблоки»

На Универсиаду-2017 Бразилия приедет в составе трех человек: глава делегации, тренер и атлет. Страну представит одна спортсменка – Бруна Моура в дисциплине «Лыжные гонки».

На призовые места она пока не рассчитывает, ее главная цель – набраться опыта. По словам лыжницы, она мечтает побывать на историческом катке «Медеу» и попробовать знаменитые алматинские яблоки.

Тренер Чао Сикуэра отметил, что ее подопечная усиленно вела подготовку к Универсиаде.

– В течение года Бруна готовилась в Бразилии на роликовых лыжах с обязательной физической подготовкой – бег, велосипед. В июле мы тренировались на аргентинском горнолыжном курорте «Серо-Кастор-Ушуайя». А с начала декабря проходим обучение в Европе, – сказал он.

Сама Бруна Моура говорит, что последний год тренировок был очень насыщенным для нее:

– Я переехала в другой город, чтобы полностью сосредоточиться на обучении, и стала профессионально заниматься спортом, чтобы иметь хорошую форму для выступления на зимней Универсиаде в Алматы. Я много слышала о вашем спортивном комплексе «Медеу», который является одной из самых легендарных площадок конькобежного спорта. На нем было побито много мировых рекордов, поэтому я очень рада, что буду выступать в таком историческом месте. Также я читала о том, что Алматы известен своими яблоками. Поэтому по приезде на Универсиаду очень надеюсь их попробовать.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ