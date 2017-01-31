Бруно Маура: «В ближайшее время я увижу «Медеу»!»

Единственная представительница Бразилии на Универсиаде лыжница Бруно Маура перед зимними Студенческими играми заявляла, что по приезде в Алматы хотела бы увидеть высокогорный каток «Медеу» и попробовать алматинские яблоки. После финиша она поделилась своими впечатлениями с корреспондентом газеты «Вечерний Алматы».

– Расскажите, пожалуйста, как сложилась для вас гонка?

– Все хорошо, но могло быть и лучше. Гонка не так сложилась, как я ожидала, но все-таки я счастлива, что в итоге финишировала.

– Перед Универсиадой вы говорили, что по приезде сюда хотели бы попробовать алматинские яблоки и увидеть высокогорный каток «Медеу», удалось ли осуществить желаемое?

– К сожалению, я еще не видела этот легендарный каток и не попробовала ваши знаменитые яблоки. Но есть еще дни, и в ближайшее время я обязательно увижу «Медеу».

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото пресс-службы дирекции Универсиады-2017