Чемпионки Азии

В Ташкенте завершился юношеский чемпионат Азии по шахматам

Успешно выступили на них спортсменки из Казахстана. В частности, Асель Серикбай из Кызылорды и Меруерт Камалиденова из Астаны завоевали золотые медали в классике (категории до 12 и до 16 лет соответственно).

Соревнования традиционно проходили в классике, рапиде и блице. Стоит отметить, что Асель Серикбай первенствовала также в рапиде и блице, завоевав золотые медали континента и в этих видах шахматных соревнований. Таким образом, казахстанская шахматистка стала сильнейшей в Азии в своей возрастной категории во всех видах соревнований и привезла домой 3 золотые медали из 3 возможных. Тем временем Меруерт Камалиденова дополнительно завоевала бронзу в блице. На этом чемпионате шахматистка выполнила норму женского мастера ФИДЕ (WFM). Впереди у Асель и Меруерт чемпионаты мира, которые пройдут в Бразилии и Уругвае во второй половине этого года. Также бронзовую медаль чемпионата привезла домой еще одна наша шахматистка Назерке Нургали (до 14 лет).

Своими комментариями по поводу выступлений юных казахстанцев в Ташкенте поделился тренер детско-юношеской сборной страны по шахматам Ануар Исмагамбетов.

– Асель зафиксировала свое первое место перед началом последнего тура, демонстрируя, что она гораздо сильнее соперниц. Она очень уверенно прошла всю дистанцию турнира. У нас давно такого не было, чтобы наша девочка в своей возрастной категории забирала все золотые медали. Это реальный скачок для нее, и ее уже нужно готовить к женской сборной. У Меруерт была другая ситуация. Там борьба шла до самого конца. У Камалиденовой также наблюдается хороший прогресс. Кто-то оказался в шаге от медалей – например, Елимжан Кали занял 4-е место. В общем зачете Казахстан по медалям занял 4-е место,– подытожил Ануар Исмагамбетов.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ