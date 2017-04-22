Чемпионский настрой

Алматинский женский ХК «Айсулу» стартовал с крупной победой

Алматинский женский ХК «Айсулу» стартовал с крупной победой в заключительном туре чемпионата страны по хоккею с шайбой, проходящем в эти дни в южной столице.

В первый игровой день базовый клуб сборной разгромил рудненский «Горняк» со счетом 11:0. В другом матче дня лидер турнирной таблицы астанинский «Томирис» переиграл усть-каменогорское «Торпедо» со счетом 7:5.

Отметим, что в чемпионате Казахстана в этом году участие принимают пять команд: «Айсулу» (Алматы), «Томирис» (Астана), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Жулдыз» (Алматы) и «Горняк» (Рудный).

Перед стартом заключительного тура своим мнением о подготовке команды поделился заместитель директора клуба Сергей Петриченко, который надеется, что алматинки вновь станут чемпионками страны, отмечая, что они еще ни разу не проигрывали в первенстве Казахстана.

– ХК «Айсулу» в первых двух турах не принимала участие, потому что наш клуб является основой национальной и университетской сборной. В связи с этим все игроки были заняты в крупных соревнованиях, таких как Универсиада, Азиатские игры, чемпионат мира. Мы видим, что наши игроки взрослеют, набираются опыта, и это только радует нас, – говорит Сергей Петриченко.

Также не скрывает свои чемпионские амбиции ведущий игрок клуба Меруерт Рыспек.

– Настроение у нас хорошее. Немножко усталость чувствуется, но мы настроены только на победу. Всех соперниц хорошо знаем, среди них есть и сильные игроки, но я думаю, что с задачей справимся и выиграем чемпионат, – подытожила спортсменка.

Добавим, что все матчи чемпионата Казахстана проходят на раскаточном катке спорткомплекса имени Балуана Шолака.

Мадияр Жампеисов

Фото предоставлено УФКиС

г. Алматы