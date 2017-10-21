Дарига Шакимова: «Дома боксировала с парнями»

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио по боксу, двукратная чемпионка Азии Дарига Шакимова рассказала о своей подготовке к континентальному турниру, который пройдет во Вьетнаме.

– Все отлично, – говорит Дарига. – Мы прошли хороший сбор в горах Алматы по общефизической подготовке, набрались сил. Прибавила в весе, потому что до этого у меня был недовес. Чуть-чуть тяжеловато, конечно, но это нормально. В целом подготовка идет по плану.

Готовилась у себя дома, работала в парах с парнями, потому что девушек в зале не было. В принципе, все нормально.

– Наблюдая за тем, как вы выкладываетесь на тренировках, невольно возникает вопрос, что заставляет вас каждый день преодолевать себя и проделывать такой большой объем работы.

– Прежде всего это любимое дело. У каждого спортсмена есть цели, к которым он стремится и должен идти до конца, упорно работая над собой.

– Скорее всего, вы будете главным фаворитом предстоящего чемпионата Азии в своем весе, учитывая ваше удачное выступление на Олимпиаде в Рио.

– Все соперницы будут серьезно готовиться к турниру. Никого нельзя недооценивать. Те девушки, которые в прошлом году были слабее, тоже не стоят на месте, растут, поэтому нужно к каждому поединку подойти максимально ответственно. Перед нами стоят только самые высокие цели. Надеюсь, все у нас будет хорошо. Главное – трудиться, выкладываться от души, все делать честно, и тогда все получится.

Азат АЛТЫБАЕВ