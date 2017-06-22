Даулет Турлыханов: «Штаб-квартира переедет в Алматы»

В мае этого года в Нью-Дели на конгрессе Азиатского совета Объединенного мира борьбы (старое название – Азиатская федерация борьбы) новым президентом этой организации единогласно был избран выдающийся казахстанский борец, известный спортивный и общественный деятель Даулет Турлыханов.

В истории отечественного спорта это беспрецедентный случай, когда первым руководителем огромной континентальной федерации становится казахстанец! До этого знакового события азиатской борьбой в течение 27 лет руководил профессор Ким Чанг Кью из Южной Кореи. Соответственно, теперь штаб-квартира Азиатского совета Объединенного мира борьбы из Сеула будет передислоцирована в Казахстан, конкретно – в Алматы. На несколько вопросов, касающихся перемен в борцовском мире, мы попросили ответить нового главу этой организации господина Турлыханова.

– Даулет Болатович, в связи с чем изменилось прежнее название Международной федерации борьбы (FILA) на Объединенный мир борьбы (UWW)?

– Это решение было принято на конгрессе FILA в 2014 году в Ташкенте. Отвечу на ваш вопрос словами нынешнего президента UWW серба Ненада Лаловича: «Этот шаг был мотивирован необходимостью создания глобального бренда, который нес бы все основные ценности борьбы, так и новую энергетику организации, отстоявшей свой олимпийский статус». Теперь UWW объединяет не только греко-римскую, вольную и женскую борьбу, являющиеся олимпийскими видами спорта, но и грэпплинг, панкратион, пляжную борьбу, смешанные единоборства и национальные виды борьбы. К слову, сменился и логотип этой организации.

– Многих любителей спортивной борьбы в нашей стране интересует вопрос: кто из казахстанцев удостоен чести быть представленным в Зале славы борьбы?

– Международный Зал славы по спортивной борьбе находится в швейцарском Корзье-сюр-Веве. Среди казахстанцев там представлены наши выдающиеся мастера греко-римского стиля Жаксылык Ушкемпиров и Шамиль Сериков – олимпийские чемпионы 1980 года в Москве, а также ЗТ СССР Вадим Александрович Псарев, подготовивший целую плеяду звезд мирового уровня по греко-римской борьбе. Также не могу не назвать экс-казахстанца, ныне гражданина России, проживающего в Москве, Валерия Резанцева, двукратного олимпийского чемпиона Мюнхена-1972 и Монреаля-1976.



Михаил ЧЕКУРОВ