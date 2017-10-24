Дави на газ

В Алматы завершился чемпионат Казахстана по дрифту

Завершающий, пятый этап чемпионата Казахстана по дрифту Gorilla Drift Energy впервые прошел на парковке Almaty Arena с участием 23 автогонщиков из Караганды, Алматы и Астаны.

Участники соревнования на специальных тюнингованных автомобилях показали настоящее шоу. Сначала они прошлись по кругу в квалифицированном заезде, а затем дрифтовали в финальной части соревнования.

– Мы проводим эти соревнования с 2009 года, раньше они назывались «Кубок Казахстана». Мы подняли уровень до чемпионата. Предыдущие два сезона мы проводили в четыре этапа, а в этом году расширили до пяти. Участников становится больше, но этого все равно недостаточно. Мы должны еще больше заинтересовать жителей нашей страны, – говорит один из организаторов дрифта и победитель этого сезона Антон Авдеев.

По его словам, самые сильные чемпионаты по дрифту проводятся в Японии, США и России. Он намерен продолжать ездить в соседнюю страну и набираться большего опыта.

На сегодняшний день данный вид спорта больше всего развит именно в мегаполисе нашей страны, и поэтому организаторы проводят четыре этапа дрифтов в Алматы, а один этап – в Астане. Для участия в данных соревнованиях пилоты платят небольшой взнос и при этом должны иметь автомобили, соответствующие требованиям соревнования.

Соревнования проходят в классе «стрит» и «про». В классе «стрит» можно ездить на стандартной машине заднего привода, но никакой дополнительной безопасности кроме ремней нет. В классе «про» обязательно должны быть каркасы, дополнительные отключения массы снаружи, чтобы машина не перегрелась. Должны быть более продвинутые системы безопасности, так как эти машины ездят в парных заездах. Здесь интереснее, агрессивнее, много дыма, много перекладок и т.д.

Азат АЛТЫБАЕВ