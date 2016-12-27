Денис Тен: «Для меня будет огромной честью выступать у себя дома»

Лидер казахстанского фигурного катания, серебряный призер чемпионата мира в Канаде 2013 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи 2014 года, алматинец Денис Тен дал эксклюзивное интервью газете «Вечерний Алматы», где рассказал о подготовке к Универсиаде-2017, Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее и развитии этого вида спорта в Казахстане.

– Благодаря каким качествам удалось блестяще выступить и стать призером чемпионата мира 2013 года в Канаде и на Олимпиаде 2014 года в Сочи?

– Какого-то секрета в достижении высоких результатов нет. Личные качества у всех индивидуальны, я думаю, каждый человек обладает теми или иными навыками, которые приведут его к цели. Правило в любом успехе одно – нужно сделать первый шаг. А далее работать, совершенствоваться и не оборачиваться назад.

– У вас сейчас сменился тренер, какие-нибудь существенные изменения произошли в тренировочном процессе?

– Каждый специалист обладает уникальным видением спорта и характерными чертами. Мне очень повезло, что в начале своего пути я оказался в руках такого легендарного тренера, как Татьяна Тарасова, работал с Еленой Водорезовой. На протяжении последних пяти лет я тренируюсь в США у выдающегося наставника Фрэнка Кэрролла, который воспитал целую плеяду чемпионов. В этом году в мою команду влился Николай Морозов, также несколько других специалистов. Это планомерный шаг к подготовке к Олимпийским играм 2018 года, мы разработали фантастический план.

– Как идет подготовка к Универсиаде и на каких еще стартах планируете выступить в предстоящем году?

– Подготовка идет в запланированном режиме. Для меня будет огромной честью выступать у себя дома на столь глобальном турнире, тем более в этот раз я буду представлять не только Казахстан, но и Казахстанско- Британский технический университет, в котором учусь по программе MBA. После Универсиады мы примем решение о дальнейших планах. Возможно, я выступлю на Азиатских играх-2017,так как являюсь действующим чемпионом. В марте состоится главное событие – чемпионат мира.

– Как вы оцениваете развитие фигурного катания в Казахстане, в частности в Алматы?

– В Алматы построены фантастические сооружения, которые уже сегодня готовы принять спортсменов с разных концов мира. Фигурное катание тоже не может не радовать, сегодня этот спорт развивается на массовом уровне в Казахстане. В выходные дни регулярно проводятся массовые катания, национальные каналы транслируют ледовое шоу, соревнования. Для меня будет честью внести вклад в развитие одного из самых элитарных и зрелищных видов спорта в мире.

– В этом году газета «Вечерний Алматы» отметила свой 80-летний юбилей. Ваши пожелания в адрес редакции и нашим читателям?

– Как алматинцу для меня всегда огромная радость видеть в киосках «Вечерний Алматы» – настоящий медийный символ нашего города. Желаю газете процветания, а читателям побольше интересных историй и хороших новостей!

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Дениса ТЕНА