Денис Тен: «Спасибо всем, кто за меня болел»

Лидер казахстанской сборной по фигурному катанию Денис Тен завоевал золотую медаль Универсиады

Это стало известно в субботу, когда у фигуристов завершилось выступление в произвольной программе.

Нужно отметить, что этот вид спорта вызвал большой ажиотаж у зрителей – на протяжении двух соревновательных дней трибуны ЛД «Алматы Арена» были наполнены до отказа. Днем ранее фигуристы состязались в короткой программе, по итогам которой 24 спортсмена, в том числе и два казахстанца Денис Тен и Абзал Ракимгалиев, получили возможность представить свою произвольную программу. Лидер нашей сборной, заняв первое место в короткой программе, получил возможность выступать последним в произвольной. Таким образом, Тен вышел на лед, уже зная результаты своих соперников. Выступая под музыку итальянского композитора Джакомо Пуччини, наш спортсмен великолепно откатал свою программу. В результате по сумме двух выступлений Денис заработал 266,87 очка и стал победителем ХХVIII Студенческих игр. Второе место досталось японскому фигуристу Кейджи Танаке с результатом 252,09. Бронзовую награду получил Александр Майоров из Швеции с результатом 246,56.

По окончании соревнования триумфатор Универсиады Денис Тен поделился своими впечатлениями:

– Спасибо всем, кто за меня болел, для меня было огромной честью выступать у себя дома. Я дебютировал перед алматинской публикой, для меня было волнительно, но я справился и достиг победы. Тем не менее это один из этапов моего развития, впереди еще соревнования, где я надеюсь расти от старта к старту и прийти к пику формы к зимним Олимпийским играм 2018 года.



Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото Даурена ИСАЕВА