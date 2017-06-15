Детвора на старт

Маленькие спортсмены приглашаются на открытый детский чемпионат по дуатлону

Соревнования состоятся 18 июня в Парке Первого Президента РК под эгидой масштабной программы «Спорттық Алматы». Сегодня, 15 июня, – последний шанс пройти регистрацию на ежегодное открытое первенство города.

Дуатлон – это состязания, проходящие в формате «бег – велогонка – бег». Самые быстрые и выносливые определятся в четырех возрастных категориях среди мальчиков и девочек. Это младшая группа – 2011–2012 г. р. (200 – 700 – 200 м.), средние группы – 2009–2010 г. р. (500 – 1100 – 500 м) и 2007–2008 г. р. (700 – 1100 – 700 м), старшая группа – 2004–2006 г. р. (1100 – 1900 – 1100 м). Победители и призеры получат ценные призы, медали и грамоты.

К старту участники допускаются только с письменного согласия одного из родителей либо официального опекуна, который будет лично присутствовать во время соревнований. Первый старт – в 10.00.

Чемпионат проводится с целью пропаганды и популяризации здорового образа жизни, привлечения детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации дуатлона.

Регистрация проходит на сайте проекта «Спорттық Алматы» sporttykalmaty.kz. Заявки также принимаются по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. и по телефону +7-707-613-20-55.

Аида МАМЕТОВА