Дина Жоламан: «Хочу доказать лидерство на континенте»

Чемпионка мира по боксу в весовой категории до 54 килограммов Дина Жоламан готовится выступить на чемпионате Азии, который состоится в начале ноября во вьетнамском городе Хошимине. Она рассказала о подготовке к континентальному турниру.

– Дина, как идет подготовка?

– Спасибо, все идет хорошо. Настрой у нас боевой. Хотим порадовать страну большим количеством медалей на чемпионате Азии. Думаю, мы очень хорошо подготовились. У нас был продуктивный сбор в горах Алматинской области. Тренировки понравились. Сборы прошли на одном дыхании и помогли набрать оптимальные кондиции.

– Чем ближе старт турнира, тем сильнее нагрузки на тренировках?

– Да, нагрузки непростые, но считаю, что это оправданно. Вообще, тренироваться – это мое любимое дело. Конечно, любой вид спорта сложен и требует колоссальных человеческих усилий. Мы выбрали этот путь и должны максимально выкладываться, чтобы побеждать.

– Статус чемпионки мира придает уверенности или, наоборот, добавляет психологическое давление?

– Бывает по-разному, иногда придает, а когда-то – наоборот. Приходят порой мысли, что обязательно нужно выиграть, чтобы не подвести людей и не потерять их доверие. Сейчас я уверена в себе. Я чемпионка мира и хочу доказать свое лидерство на континенте!

– Что скажете о женском боксе? Кажется, что он набирает все большую популярность в стране.

– Считаю, что у женского бокса в Казахстане большое будущее. Тем более после успешного выступления нашей сборной на домашнем чемпионате мира в 2016-м. До сих пор с приятными эмоциями вспоминаю, как болельщики поддерживали нас в Астане. Мы любим свое дело. Ничего страшного и плохого в женском боксе нет. Это красивый вид спорта. Наши девушки отлично боксируют на мировом уровне. Ожидаю, что и на чемпионате Азии болельщики будут болеть за нас и помогут своей энергией добиться высоких результатов.

– Понятно, что ежедневные изнурительные тренировки рано или поздно начинают надоедать. Что помогает преодолевать себя в такие моменты?

– Желание, мечта стать лучшей, доказать самой себе, что ты можешь больше. Именно она дает силы. Когда ловишь себя на мысли, что твои соперники прямо сейчас тренируются, пока ты только встаешь с постели, начинаешь понимать: кто-то вторгается в твою мечту…

Азат Алтыбаев

Фото Данияра МАЙЛЫБАЕВА