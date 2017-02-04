Дирекция Универсиады-2017 призывает зрителей покупать билеты только в официальных кассах

Руководитель департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев сообщил о том, что в городе были выявлены случаи перепродажи билетов на церемонию закрытия Игр.

– Ответственно заявляю, что билетов за 30 000 тенге на церемонию закрытия не может быть, – сказал он. – Их стоимость 8000–12 000 тенге. Не покупайте билеты у перекупщиков. Чтобы максимально сократить случаи мошенничества, мы ввели ограничение. В одни руки люди смогут получить не более пяти билетов.

Зрителям, желающим посетить церемонию закрытия, необходимо поторопиться, так как билеты распродаются с большой скоростью.

– Мы будем поэтапно добавлять билеты в продажу. Дети до пяти лет допускаются бесплатно без предоставления места. Хотелось бы попросить горожан, чтобы из соображений безопасности не брали с собой до трех лет, – сообщил Вадим Дергачев.

Тем временем в продажу поступили дополнительные билеты на соревнования. FISU пожертвовала в пользу болельщиков 28 000 аккредитованных мест. Общие продажи за сутки составили 35 000 штук. Все билеты, которые любезно предоставила FISU, уже распроданы. Всего за период проведения уже продано 202 000 билетов.

Бахыт Аманов