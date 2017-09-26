До встерчи на «Жайляу»?

Завершился международный турнир по гольфу среди профессионалов Kazakhstan Open 2017

Его организаторами стали European Challenge Tour, Федерация гольфа Казахстана, гольф-клуб «Нуртау» при поддержке акимата Алматы.

По словам президента Федерации гольфа Казахстана Нуртая Абыкаева, следующий гольф-турнир планируется провести в гольф-клубе «Жайляу». Не исключена организация будущих соревнований и на новом гольф-поле «Бурабай» в Щучинске, в открытии которого в августе этого года принимал участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Нынешний гольф-турнир принес победу финскому гольфисту Тапио Пулканену. Он лидировал в соревнованиях с результатом 271 ударов (-17). Вторым стал американский гольфист Чейз Кепка, который уступил лидеру всего один удар. Третье место завоевал англичанин Том Мюррей.

Тапио Пулканен получил 72 000 евро призовых, за второе место вручили 49 500 евро, а обладатель третьего места завоевал 31 500 евро. К слову, призовой фонд турнира составил 450 000 евро и является одним из самых крупных призовых фондов в European Challenge Tour. Оставшиеся средства были поделены между другими участникам, показавшими лучшие результаты.

«Я уже третий раз участвую в Kazakhstan Open, -поделился Тапио Пулканен. – Но удача улыбнулась мне только в этот раз. Выиграть помогло то, что я верил в победу, но и, конечно, упорные тренировки. В нашей стране созданы все условия для занятия гольфом. В Финляндии порядка ста гольф-полей. Радует, что этот вид спорта развивается и в Казахстане. Я навсегда запомню великолепные поля гольф-клуба «Нуртау» и счастлив вписать свое имя в историю Kazakhstan Open, одного из самых значимых турниров в сетке European Challenge Tour».

Турнир стал не только местом жаркой борьбы за победу. Во время соревнований мировые звезды гольфа поделились секретами мастерства с юными спортсменами детской академии гольф-клуба «Нуртау». Мастер-класс для детей провели такие мировые спортсмены, как Бредли Нейл, Питер Густафссон, Сэм Хосбу и Мануэль Трэппл.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ