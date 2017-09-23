Драйв на поле

Kazakhstan Open

В гольф-клубе NURTAU в эти дни в рамках European Challenge Tour проходит 13-й Международный турнир по гольфу Kazakhstan Open.

В этом году в турнире принимают участие 132 гольфиста, в том числе первая «сотня» профессионалов по рейтингу European Challenge Tour.

Соревнования проводят Федерация гольфа Казахстана и гольф-клуб NURTAU, при поддержке акимата Алматы.

Церемонию открытия Kazakhstan Open – 2017 предварила процеду­ра награждения победителей и призеров турнира Pro Am, который традиционно прошел перед началом официальных игр. В ней приняло участие 29 команд, составленных из профессионалов и любителей. Особенностью этого традиционного турнира является то, что к каждому профессиональному игроку добавляется три любителя и эта четверка играет как одна команда. В результате упорной и напряженной борьбы на каждой лунке первое место завоевала команда в следующем составе: Стивен Браун (профессионал), Бекзат Сарманов, Армен Хачатрян и Аскар Абишев (55 ударов). Второе место заняла команда, ведомая Педро Ориолом, в которой играли Нуртай Абыкаев, Чим Чанг Сап и Нурлан Макулбеков, с итогом 58 ударов. На третье место вышла команда Робина Скайета-Зигриста с Канг Сёнг Вун, Ли Джёнг Вук и Ян Янг Хо, прошедшая поле всего на один удар больше. Победителям и призерам Pro Am были вручены кубки и памятные призы от организаторов и спонсоров турнира.

– Для нас это особый турнир, который дал импульс развитию гольфа в Казахстане, – отметил вице-президент Федерации гольфа Казахстана Серик Султангалиев. – Kazakhstan Open прошел за эти годы большой путь и стал одним из ведущих турниров European Challenge Tour. В нем стремятся принять участие ведущие игроки тура. К нам с удовольствием приезжают иностранные участники. Они отмечают наш турнир как лучший по подготовке, размещению и питанию гольфистов, а также по размеру призового фонда. Опытные игроки охотно делятся с новичками схемами наших полей, трудностями, с которыми они могут столкнуться. Поэтому, приезжая к нам, они уже хорошо подготовлены к соревнованиям.

Сегодня Kazakhstan Open транслируется в 50 странах. Несмотря на свою молодость, наши соревнования дали дорогу в большой гольф таким звездам, как Мартин Каймер, Томми Флитвуд и другие.

Сегодня этот вид спорта набирает большую популярность в нашей стране. В Алматы действуют два полноценных гольф-клуба, они также открыты в Астане, Костанае и Южно-Казахстанской области.

– С прошлого года гольф в Казахстане стал олимпийским видом спорта, и нам важно приобщать к занятиям гольфом нашу молодежь, – отметил генеральный секретарь Федерации гольфа Казахстана Константин Лифанов. – В ближайшие 15–20 лет мы начнем массово выступать на международных турнирах. Благодаря поддержке городских властей мы получили госзаказ на развитие детского гольфа в Казахстане. Это позволило привлечь к занятию этим увлекательным видом спорта порядка 600 детей. Сегодня наши тренеры проводят открытые уроки не только в школах близлежащего Наурызбайского района, но и в учебных заведениях всего Алматы.

Наталья ВЕРЖБИЦКАЯ