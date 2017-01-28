Движение огня

«Вечерка» рассказывает о маршруте эстафеты огня Игр

Завтра внимание всего мира будет приковано к Алматы, где стартует ХXVIII Всемирная зимняя Универсиада. «Вечерка» рассказывает о маршруте эстафеты огня Игр и о людях, которым доверили быть факелоносцами.

Зрелищным предстартовым этапом, предваряющим открытие Универсиады-2017, безусловно, является эстафета огня. В день старта Игр, 29 января, алматинцы станут свидетелями финальной части шествия огня – самой продолжительной по маршруту и многочисленной по количеству факелоносцев. Пламя зимних Студенческих игр, напомним, было торжественно зажжено 25 января с участием Главы государства в Назарбаев Университете в Астане. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в том, что казахстанцы окажут поддержку национальной сборной страны и Универсиада-2017 станет поистине всенародным праздником. На торжественной церемонии Президент пожелал спортсменам удачи и ярких побед на предстоящих состязаниях.

В день церемонии открытия Универсиады, 29 января, лучшие студенты регионов доставят огонь в столицу Игр. В Алматы огонь прибудет вместе с ключевым факелоносцем от каждого региона. Кульминацией многодневной эстафеты станет зажжение главной чаши из 16 частей, что станет символом единства казахстанского студенчества. Из тысячи факелоносцев 70 процентов составляют студенты в возрасте от 17 до 28 лет, добившиеся успехов в области спорта, науки и культуры.

В воскресенье, 29 января, старт заключительному этапу эстафеты огня даст аким города Бауыржан Байбек на территории КазНУ имени аль-Фараби. Далее глава города передаст факел олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро по плаванию Дмитрию Баландину. Шествие огня Универсиады пройдет по основным достопримечательностям и ведущим вузам столицы Игр. Начало эстафеты на площади перед ректоратом КазНУ – в 10.00.

– Зарождение огня Универсиады в каждом городе было особенным. Караганда использовала огонь с металлургического комбината, на западе – огонь нефтяных вышек. Эстафета не проходит по шаблону – регионы добавляют свой креатив, – отметил руководитель отдела эстафеты огня Универсиады-2017 Кирилл Пяртель. – Зарождение огня Алматы будет в виде соединения семи элементов, которые символизируют семь наук. Семь студентов из разных вузов будут использовать семь химических элементов и на церемонии, соединив их, получат огонь, из которого будет зажжен факел. Эстафета огня пройдет по следующему маршруту: КазНУ имени аль-Фараби – ул.Тимирязева – ул.Манаса – пр.Абая – пр. Сейфуллина – ул.Гоголя – пр. Сейфуллина – ул.Толе би – пр. Достык – пр.Абая - улица Байтурсынова – ул. Сатпаева – пр. Достык - площадь Республики.

Чтобы поддержать эстафету огня, алматинцам достаточно будет выйти на улицу на любом из указанных участков, и лучше всего встретить факелоносцев атрибутикой болельщиков. Приветствуются как самостоятельно изготовленные плакаты, так и фирменная стилизованная продукция Универсиады-2017. Официальным партнером Игр выступил казахстанский производитель национальных сувениров «Әдемі-Ай». За 1000 тенге в сети магазинов можно приобрести надувные палки-стучалки или погремушки в виде руки. В фирменных точках продаж, а в дни соревнований – и на самих объектах Игр можно найти также сувенирную продукцию с символикой Универсиады. Компания представляет спецассортимент на самый разный кошелек – от канцтоваров с минимальным ценником в 300 тенге до зимнего комплекта шапки и шарфа за 5500. Самый большой выбор предложит дом искусств «Әдемі-Ай», расположенный по адресу: ул. Шевченко 133б, уг. ул.Байзакова, ademi-ai.kz.

Внимание!

В связи с проведением эстафеты огня с 10.00 до 14.00 движение транспорта по указанным направлениям будет ограничено, вместе с тем корректировка автобусных маршрутов не предусмотрена. Автобусы будут останавливаться по мере прохождения эстафеты по участкам. На указанных точках остановка каждого маршрута продлится в среднем 5–10 минут.

Марина Пестрякова