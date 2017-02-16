Елена Круглыхина: «Школа казахского могула – одна из лучших в мире!»

На завершившейся Универсиаде в Алматы треть золотых медалей в копилку сборной Казахстана принесли фристайл-могулисты.

Так, лидеры нашей команды Юлия Галышева и Дмитрий Рейхард завоевали по две золотые медали, а Павел Колмаков стал двукратным бронзовым призером. Об успехах своих подопечных на XXVIII зимних студенческих играх и шансах наших могулистов на зимних Олимпийских играх в Южной Корее 2018 года в интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» рассказала вице-президент Федерации сноуборда и фристайла РК Елена Круглыхина

– Расскажите, за счет каких качеств нашим могулистам удалось блестяще выступить на зимней Универсиаде в Алматы?

– Во-первых, наши спортсмены имеют большой опыт в международных выступлениях, во-вторых, школа казахского могула на данный момент одна из лучших в мире. Они профессионалы своего дела.

– На каких ближайших стартах выступят наши спортсмены?

– Сезон продолжается, и мы готовимся к следующим этапам Кубка мира. В марте примем участие в чемпионате мира в Испании.

– Реально ли завоевать медали лидерам нашей сборной на Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году?

– На Олимпийских играх каждый спортсмен имеет шанс, и наши спортсмены в том числе, мы сейчас над этим усиленно работаем.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива

Елены Круглыхиной