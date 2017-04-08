Элизабет Турсынбаева: «Я считаю, что справилась со своей задачей»

На завершившемся чемпионате мира по фигурному катанию, проходившем в столице Финляндии Хельсинки, казахстанские фигуристы, к сожалению, не смогли попасть в тройку призеров.

Если Денису Тену помешала травма, то попадание в десятку сильнейших Элизабет Турсынбаевой оценивается более чем достойно. В интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» лидер женской сборной рассказала о перипетиях этого турнира, судействе и поделилась планами на будущее.

– Элизабет, прокомментируйте свое выступление на чемпионате мира. Была ли возможность побороться за призовые места?

– Я считаю, что справилась со своей задачей и выступила неплохо, став 9-й. Попасть в тройку призеров с учетом сильного состава участников крайне было сложно.

– Как оцениваете судейство? Объективно ли выставили вам оценки по двум программам выступления?

– Все, что от меня зависело, я сделала. Дальше все зависит от судей. Самое главное, у меня высокие оценки за технику.

– Говорят, среди фигуристок существует конкуренция не только на льду. Приходилось ли вам испытывать давление со стороны коллег?

– К здоровой конкуренции отношусь хорошо, я просто знаю, что нужно думать только о деле. Я абсолютно спокойна и не реагирую на всякую ерунду. Бывает, что некоторые фигуристы пытаются давить на других. По крайней мере, всегда чувствуется давление, но это спорт.

– Какие у вас ближайшие планы. Не планируете в скором времени приехать в Казахстан?

– Планов много. Я буду продолжать работать над сложными прыжками, надо ставить новые программы на следующий сезон и заказывать новые костюмы, а чуть позже возьму отдых на пару недель. Планируем в июле в Акбулаке провести учебно-тренировочный сбор.

– В честь кого вас назвали Элизабет?

– Моя мама назвала меня в честь известной актрисы Элизабет Тейлор.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Элизабет Турсынбаевой