Эмбер Аразни: «Я счастлива, что участвую в этих соревнованиях!»

Как мы уже отмечали, на Универсиаде в Алматы принимают участие и спортсмены из экзотических стран в зимних видах спорта. Такая страна, как Австралия, относится к этой группе, которая делегировала сюда небольшое количество спортсменов. Одной из них является сноубордистка Эмбер Аразни. Несмотря на то что ей не удается пока зацепиться за медали, она не теряет надежду и демонстрирует здоровый задор и стремление к победе. О своих промежуточных выступлениях, об уровне и организации проведения Универсиады и впечатлениях от пребывания в нашем городе она рассказала корреспонденту газеты «Вечерний Алматы»

– Расскажите, Эмбер, о своем выступлении на Универсиаде.

– Ну что сказать, пока показываю свой уровень, спортсменки очень сильные сюда приехали, и мне тяжело с ними на данный момент конкурировать. Я счастлива, что участвую в этих соревнованиях!

– Как вы оцениваете уровень и организацию проведения зимних Студенческих игр?

– Все очень здорово, чувствую себя комфортно, и организаторы молодцы, провели отличную подготовку, и волонтеры хорошо работают.

– Вы успели оценить красоту и ознакомиться с достопримечательностями города?

– Я, наверное, в ближайшее время увижу ваш Центральный парк и съезжу на Большое Алматинское озеро. Меня впечатлил Шымбулак, где проходят соревнования по сноуборду. Также поражает своей красотой и удобством Атлетическая деревня, где, собственно, мы проживаем.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Эмбер АРАЗНИ