«Енбек» любили все

В этом году исполняется 50 лет со дня основания алматинского хоккея

Старожилы помнят, как у нынешнего Дворца спорта имени Балуана Шолака во второй половине шестидесятых и в начале семидесятых годов прошлого столетия толпился народ. На матчах «Енбека» яблоку негде было упасть. Были и те, кто не мог во время встреч алматинской команды попасть на трибуны. В то время поклонники спорта боготворили не только футболистов «Кайрата» и волейболистов «Буревестника», но и хоккеистов новоиспеченного коллектива.



История клуба начинается с вводом в строй нового Дворца спорта. Тогда он назывался «50 лет Октября», потому что распахнул свои двери в 1967 году, накануне пятидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. Именно тогда Республиканский спорткомитет во главе с его председателем Каркеном Ахметовым пишет в Москву письмо о создании хоккейной команды в Алма-Ате. Первоначально она называлась «Автомобилист», потому что была в ведомстве Министерства автотранспорта Казахской ССР и выступала во второй лиге класса «А». Рассказывает один из лучших хоккеистов республики, переживший с клубом и взлеты, и падения, ныне пенсионер Вадим Алексеевич Куликов:

– На матчах всегда был аншлаг. Даже сами руководители спорта не пропускали домашние поединки хоккеистов. Так я познакомился с Каркеном Ахметовым, председателем Спорткомитета Казахской ССР, его заместителем Октябрем Джарлы­каповым. И даже с Алексеем Семеновичем Колебаевым. Он был одним из кураторов из ЦК Компартии Казахстана. Замечательные были люди, болеющие за дело. И в первый год хоккеисты получили пять квартир. Не было роптаний и по поводу заработной платы. Команда усилилась новобранцами из Новокузнецка, Свердловска, Новосибирска и других городов СССР. Со мной из Усть-Каменогорска тогда приехал Эдик Петровский. Правда, он пробыл пару лет и уехал. А я остался. Из того состава могу назвать Алексея Огая, Владимира Лобанова, Валерия Михеева, Владимира Кожевникова, Александра Усова, Сергея Соколова и других. Мы стали грозной силой второго дивизиона. Сюда приезжали видавшие виды хоккейных баталий бойцы и уезжали с радостью, если брали очки. Но чаще они возвращались восвояси ни с чем. В тот первый сезон «Автомобилист» сразу занял третье место во второй лиге. Это была первая большая победа новичка. В сезоне 1968–1969 годов мы заняли второе место во 2-й группе класса. А на следующий год завоевали первое место с правом участия в следующем сезоне в классе «А» восточной зоны.

Именно в те годы в составе появился первый этнический казах Райхан Куканов. Интересно, что его привезли из соседней России. Он играл за команду Орска. Недавно Куканов был в Алматы, и мы с ним встретились и попросили вспомнить те годы. Вот что рассказал хоккеист, а ныне детский тренер Карагандинской области:

– Я вообще-то уроженец Актюбинской области. Во время войны родители переехали в Орск. Там и прошло мое детство. Как и все мальчишки, увлекался игровыми видами спорта. Больше был склонен к хоккею. Уже в юношах оказался в составе команды г. Орска. Однажды перед игрой мне предложили переехать в Алма-Ату. Не поверил. Но потом объяснили, что в составе алма-атинской команды нет ни одного казаха. Поэтому Федерация хоккея СССР приняла решение командировать меня в столицу Казахстана. Потом по приезде в новый клуб я узнал, что местное руководство действительно по всему Союзу искало казаха-хоккеиста. Из местных ребят никого не нашли. Обратились в федерацию. И так я оказался на исторической родине.

– Расскажите о первых впечатлениях.

– Не забыть мне тех годов, которые провел в составе «Енбека». Руководил коллективом Юрий Александрович Саль. Это была добротная команда. Со мной в паре бессменно играл опытный Вадим Куликов. Он стал не только моим партнером по обороне, но и другом. До сих пор не прерываем связи. Из приятных моментов можно вспомнить еще то, что, когда диктор объявлял мою фамилию, болельщики реагировали очень шумно. Иногда даже партнеры говорили: «Райхан, скоро крыша дворца упадет на нас». Да и по игре команда росла, можно сказать, как в сказке – не по дням, а по часам.

– Именно тогда клуб сменил вывеску на «Енбек», – продолжил ветеран. – Это была профсоюзная команда, куратором которой тогда стало Министерство сельского строительства. Они для нас делали все. Была приличная заработная плата, хорошие условия для проживания и тренировок. И мы отвечали добротной игрой. Пробились в первую лигу, дошли в 1970 году до полуфинала Кубка СССР, где уступили воскресенскому «Химику». Это было сенсацией. Болельщики нам проходу не давали. Но уверенность потухла после того, когда сменилось спортивное руководство республики. Последним сезоном той команды был 1975-й…

В начале восьмидесятых годов секретарь ЦК Компартии Казахстана Закаш Камалиденов подписывает документ о создании в Алма-Ате своей хоккейной команды. И спускает этот приказ в спорткомитет республики, которым в то время руководил Аманча Акпаев.

Начинается поиск тренера. Выбор падает на Вадима Куликова, который в то время играет в петропавловской команде «Строитель». Сам Акпаев приехал в этот северный город и попросил Вадима Алексеевича вернуться в Алма-Ату, чтобы возродить ХК «Енбек». Приказ есть приказ. Тем более Куликов доигрывал этот сезон и в дальнейшем хотел связать свою судьбу с тренерской деятельностью. Молодой, амбициозный енбековец все сделал, чтобы к новому сезону команда была готова. Самым трудным было собрать боеспособный коллектив. Благо связи у него в Усть-Каменогорске остались. Поэтому поехал сначала туда.

– Еще опоздай на пару дней, – рассказывает Вадим Куликов, – выпускники школы хоккея уехали бы в соседнюю Россию. И не было бы у нас такой команды с такими игроками. Это были ребята-бойцы. Им даже прозвище дали «Молодые волчата».

Нетрудно догадаться, о ком идет речь. В первую очередь это Юрий Леонов, который был мотором той команды. Если честно, когда он приехал в Алма-Ату, его вид уверенности не придавал. Но когда он выходил на лед, преображался. Позже Леонов выступал в московском «Динамо» и в сборной СССР. Стал чемпионом мира. Под стать ему были Виктор Федорченко, Федор Галятдинов, Сергей Селедков, Александр Белявский, Александр Кожевников, братья Фуксы – Андрей и Борис, Сергей Старыгин, Владимир Бородулин и другие. Все они практически известны широкому кругу любителей искрометной игры. Многие из них выступали за команды СССР высшей и первой лиг. В те сезоны Вадим Алексеевич Куликов помогал тренировать команду известному российскому специалисту Юрию Баулину.

Но опять что-то помешало. И в середине восьмидесятых годов добротная команда «Енбек», выступавшая в первой лиге, вновь была распущена.

Третье возрождение состоялось уже в новой истории Казахстана. В 1998 году в Нагано на Олимпиаде казахстанская дружина во главе с Борисом Александровым сотворила сенсацию, попав на главных стартах четырехлетия в число восьми сильнейших команд планеты. Пошел бум. Тут решили проводить еще чемпионат страны. И в Алматы появилась команда с прежним названием «Енбек». Создавал ее государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев. Первым тренером той дружины стал Вадим Куликов. Команда была создана в основном из приезжих игроков. Но были в составе и доморощенные спортсмены. Это А. Пшонкин, Е. Жаркенов, Д. Алексеев, Н. Слепцов, А. Исаметдинов и другие. Однажды за свою историю клуб стал бронзовым призером чемпионата РК (2006 год). А так каждый год коллектив, теперь носящий имя «Алматы», решает практически одну и ту же задачу – попасть в зону плей-офф. И иногда ему это удается.

Алим АНАПЬЯНОВ