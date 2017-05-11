Есть достойный резерв

В Алматы завершился международный турнир по борьбе

В Алматы завершился международный турнир по борьбе на призы олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова

На протяжении двух дней юные борцы со всех уголков Казахстана и зарубежных стран выясняли отношения на ковре ледового дворца «Халык Арена». В итоге на радость местным зрителям первое место по количеству завоеванных медалей заняли казахстанские спортсмены с 20 медалями различных достоинств – 5 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

– Я уже в третий раз участвую в данном турнире, и этот был самым запоминающийся. Проиграл в финале, и надо проанализировать, чего мне не хватило для первого места. Соперник был сильный, но буду дальше тренироваться. Уверен, что в следующий раз непременно выиграю золото. Впереди еще чемпионаты мира и Азии, – говорит серебряный призер турнира в весовой категории до 120 кг Антон Савенко.

Также ярко себя проявили борцы из солнечной Грузии, завоевавшие три медали высшего достоинства.

Отметим, что турнир на призы Жаксылыка Ушкемпирова в этом году проводился в 33-й раз.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото предоставлено УФК и С г. Алматы