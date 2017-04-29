Есть прогресс

Таеквондисты из клуба «Барыс» республиканского колледжа спорта вновь порадовали своих поклонников

C двух представительных турниров, прошедших в Атырау, они вернулись с медалями. К примеру, Рахат Альжанов (55 кг) и Жадыра Хайруллина (63 кг) стали бронзовыми призерами чемпионата Азии среди молодежи. Оба показали зрелый бой со всеми своими соперниками. И только в полуфинале уступили. Альжанов проиграл по очкам чемпиону мира, представителю Южной Кореи, а Хайруллина (63 кг) в борьбе за выход в финал уступила иранке. Причем основное время боя закончилось вничью. И только в борьбе за золотое очко первой удар нанесла соперница Жадыры. Отметим, что эти состязания стали шагом вперед для таеквондистки РК. На юношеском чемпионате до этого у нее уже была бронзовая награда.

В соревнованиях «Казахстан Опен» отличились четверо воспитанников РКС. Ерасыл Каирбек (68 кг) среди мужчин стал первым. Отметим прогресс и стабильность выступлений парня. Он пять раз кряду выигрывал международные турниры. Был вторым на Азиатских молодежных играх. Сам Ерасыл мечтает об Олимпиаде в Токио (2020 г). Если ничего существенного не произойдет и Каирбек продолжит в таком же духе, эта мечта может осуществиться.

С каждым участием в международных стартах закаляется Дарина Оспанова (52 кг), поднявшаяся на вторую ступень пьедестала почета. В упорной борьбе она в решающей схватке уступила чемпионке «Дети Азии» – вьетнамской спортсменке. Еще один представитель Вьетнама, призер мира и Азии оставил без золотой награды нашего Алимжана Болатова (55 кг). Призовое место на «Казахстан Опен» ( 3-е место) завоевала Римма Нуржан (42 кг).

Али НУСИПЖАНОВ