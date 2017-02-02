Есть золото!

Казахстанские спортсмены завоевали первые золотые награды на Универсиаде

Во вторник на ЛБК «Алатау» стартовали соревнования по биатлону в индивидуальной гонке с раздельного старта у женщин на 15 км и у мужчин на 20 км. На старт вышли 34 спортсменки, в том числе 6 казахстанок – Галина Вишневская, Алина Райкова, Дария Усанова, Александра Сассина, Анна Кистанова и Елизавета Бельченко.

Первой ушла на дистанцию под радостный гул переполненной арены лидер сборной Галина Вишневская, а затем остальные спортсменки с интервалом в 30 секунд. В итоге, преодолев 15 км дистанции с четырьмя огневыми рубежами и с результатом 59:48.7 мин. и допустив при этом два промаха, казахстанка Алина Райкова победила, принеся первую золотую медаль в копилку нашей сборной. По окончании соревнования новоиспеченная чемпионка Универсиады-2017 Алина Райкова поделилась своими впечатлениями:

– Эмоции бьют через край, чувства непередаваемые, эта медаль досталась тяжело, я очень благодарна своим родным и друзьям.

Тем временем казахстанские фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек добавили еще золото в общую копилку.



В суперфинале, в командных соревнованиях, они выиграли у двух команд Китая. Таким образом, казахстанские спортсмены набрали за свое выступление 167,05 балла, Китай-1 – 113,02, Китай-2 – 87,77.

Теперь в активе сборной Казахстана восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Благодаря этому Казахстан обошел Китай в медальном зачете и поднялся на второе место. На первом месте российские спортсмены

Адиль МИРАСОВ, Мадияр ЖАМПЕИСОВ