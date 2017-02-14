Финал четырёх

Жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА 2016-2017

Жеребьевка «Финала четырех» Кубка УЕФА 2016-2017 состоится 4 марта 2017 года на Центральном стадионе Алматы

В перерыве матча за Суперкубок Казахстана по футболу между ФК «Кайрат» и ФК «Астана» представители УЕФА путем жребия определят пары полуфиналистов Кубка УЕФА по футзалу.

Напомним, что решающие матчи Финала четырех состоятся на «Алматы Арене» 28 и 30 апреля. За главный клубный трофей Европы сразятся «Спортинг» (Лиссабон), «Интер» (Мадрид), «Газпром-Югра» (Югорск) и АФК «Кайрат» (Алматы).

Санжар АРСЕНОВ