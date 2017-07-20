Фируза Шарипова: «К бою готова»!

Совсем скоро в Астане в рамках EXPO состоится титульный бой первой профессиональной боксерши Казахстана Фирузы Шариповой. В интервью корреспонденту газеты «Вечерний Алматы» она рассказала о подготовке к предстоящему бою, о том, какие напутственные слова ей сказал легендарный боксер Флойд Мэйвейзер, и многом другом.

– Уже окончательно известна точная дата титульного боя – поединок состоится 26 августа. С соперницей мы пока определяемся, скорее всего это будет Светлана Кулакова.

– Последние ваши соперницы не относятся к когорте сильнейших. Вам не кажется, что это может отрицательно сказаться перед титульным боем?

– Знаете, я бы не сказала, что повлияет на мастерство. Оно у меня заложено еще с любителей, так как жамбылская школа бокса является сильнейшей в Казахстане. Я бы не сказала, что все соперники были слабыми, каждая из них дала мне что-то свое. Опыт нарабатывается на соревнованиях. У меня 6 июля должен был состояться протитульный бой по версии WBC Сontinеntal с серьезной соперницей, но по техническим причинам он переносится.

– В марте вы приняли участие в открытии академии знаменитого боксера Флойда Мэйвейзера в Москве. Какие напутственные слова он при встрече вам тогда сказал?

– При встрече я задала ему вопрос: что мне нужно сделать, чтобы завоевать титул чемпионки мира? И его слова тогда были такими: «Не отступай, даже если в тебя никто не верит, ты должна идти к своей мечте и цели! Верь в себя! У тебя все получится. Ты должна окружить себя хорошими людьми и своей командой, которые будут идти с тобой до конца!», – вот такие слова он мне сказал.

– Известный российский телекомментатор Борис Скрипко в одном из интервью назвал вас послом женского бокса…

– Он так прокомментировал, и, конечно, мне это очень приятно! Но я себя таковой особо не чувствую, ощущаю себя девушкой, у которой есть цель и она хочет добиться ее и стать первой профессиональной чемпионкой мира из Казахстана!

– Ранее в интервью вы заявляли, что не прочь вернуться в любительский бокс. Насколько это реально в нынешних условиях?

– Чтобы вернуться в любительский бокс? Сейчас все внимание сконцентрировано на титульном бое. Но думаю попробовать себя в любителях, потому что олимпийская медаль – это нечто большее, чем любая награда для спортсмена.

Мадияр ЖАМПЕИСОВ

Фото из личного архива Фирузы Шариповой