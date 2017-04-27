Футбол в свободное время

Соревнования прошли на территории школы КГУ «Специальная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей имени Н. Островского». На турнире принимали участие команды из интернатов и спецшкол Ауэзовского, Бостандыкского, Наурызбайского, Алатауского, Жетысуского, Медеуского районов.
Как сообщили организаторы, целью данного соревнования стало развитие физической культуры и спорта, воспитание в подрастающем поколении нравственного развития, пропаганда здорового образа жизни среди школьников и подростков, а также эффективное использование свободного времени.
По итогам турнира первое место заняла команда детей под управления внутренних дел Ауэзовского района, на втором месте расположились учащиеся школы № 173 этого же района, третье место за юными футболистами из интерната № 17 Медеуского района.
Награды победителям и отличившимся игрокам вручили замакима Ауэзовского района Еркебулан Оразалин, прокурор Ауэзовского района Азамат Алибеков и общественный деятель, телеведущая, актриса, продюсер, директор благотворительного фонда Аружан Саин.
В завершение турнира заместитель акима района Еркебулан Оразалин поздравил всех участников и выразил надежду, что подобные мероприятие станут доброй традицией района и будут проходить на регулярной основе.
– Очень приятно, что другие районы города откликнулись на наше приглашение и приняли активное участие в турнире, – отметил он.
Юлия ЖОРОВА